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中華開發資本深化台日合作

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
中華開發創新加速器正式進駐日本福岡，後排正中為開發創新管顧總經理郭大經。開發資本／提供
中華開發創新加速器正式進駐日本福岡，後排正中為開發創新管顧總經理郭大經。開發資本／提供

中華開發資本旗下開發創新管理顧問公司宣布，於福岡設立日本第二個據點，持續拓展在日布局、擴大業務版圖至西日本。創新管顧與國際知名創新基地Cambridge Innovation Center（CIC）為策略合作夥伴，此次進駐CIC Fukuoka，象徵雙方合作關係邁入新階段；同時也彰顯創新管顧與Cool Japan Fund於2024年8月共同設立中華開發跨境創新基金後，在推動台日創新與投資合作方面累積的具體成果與綜效。

開發資本旗下創新管顧總經理郭大經表示，繼東京據點後，創新管顧選擇於福岡設立新據點，除了強化在日布局，也為進軍西日本市場奠定關鍵基礎，福岡具備發展成為亞洲創新樞紐的潛力，是創新管顧推動國際創新合作的重要據點。

郭大經指出，CIC Fukuoka匯聚各領域創業者、投資人與新創企業，形成高度協作的創新社群；創新管顧進駐此平台，將有助於更深入連結當地創業網絡，拓展東京以外的投資機會，挖掘潛力案源。為推動台日創新與產業交流（Open Innovation），未來創新管顧也將於台北南港、東京及福岡據點舉辦多場創新論壇、投資媒合會等活動，促進雙邊實質對話、資源整合與跨域合作，進一步強化台日創新合作的深度與廣度。

開發資本總經理南怡君表示，開發資本以「與台灣團隊陪跑國際」自我期許，而創新管顧致力於建立完整的台日新創資源平台與跨境市場，以跨境創新基金鏈結國發基金、Cool Japan Fund、母公司凱基金控（2883）以及產業投資人如奇景光電、精誠資訊等，為跨境公私協力（Cross-Border Public-Private Partnership）的新典範。開發資本在日本除深耕新創投資外，亦積極布局私募股權類投資，同時期望未來透過半導體等深科技領域及基礎建設相關投資項目，促進台日產業互補發展，並為投資人創造更多元的資產配置機會。

福岡 日本

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