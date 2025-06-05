動能熄火！4月國銀放款急凍 金管會曝三大原因

據金管會統計，2025年4月底國銀總放款餘額43.26兆餘元，月增額328億元，年增8.45%，各寫22個月、及10個月新低紀錄，成長動能現疲。銀行局副局長王允中坦言，4月放款趨緩，是因企業周轉資金需求減少、匯損壓力浮現，企業投資縮手等三大因素。

他說，4月企業周轉資金調度高峰已過，開始進入大額還款期，加上台幣單月升幅3.6%也使國銀海外放款轉換成新台幣時，出現匯損，同時，面對美國川普祭出關稅戰，企業投資也轉趨保守。

據數據顯示，4月底周轉金放款餘額降到22兆1,292億元，月減543億元是睽違9個月來，首見衰退；企業投資也降到9,418億元，月增41億元也是近半年來最低增額。

銀行主管坦言，4月匯損吞噬了海外放款成長動能，5月台幣升幅擴大，恐壓抑放款成長空間，加上關稅不確定造成供應鏈拉貨混亂，尤其是下半年需密切注意企業庫存指標。

若七月關稅政策明朗，企業調整庫存後，拉長中長線來看，台灣仍是受惠美中供應鏈移轉的區域。

金管會今公布2025年4月和前四月國銀存放款、獲利狀況。4月底本國銀行總放款餘額43兆2,650億元，月增328億元寫22個月新低量，年增降到8.45%終結連七個月維持9%高成長。

4月底總存款餘額59兆9,162億元，月減295億元，年增降到6.21%。王允中說，4月存款減少是因台幣升值，外幣存款衰退，加上企業因應關稅戰提前拉貨，支付貨款所致。

也因4月放款月增0.08%仍高於存款月減0.05%，使4月底國銀存放比一口氣攀升到72.21%的新高。存放比走高，將有助銀行提升收益。

放款雖在4月放緩，但受首季強勁動能支撐，前四月新增放款量1兆574億元，是歷年同期第三大，僅次於2023年與2024年。放款擴張，推升銀行利息淨收益，使累計前四月國銀稅前盈餘1,908.5億元，創史上同期新高。

從國銀獲利三支柱來看，累計前四月利息淨收益年增12%到2,215億元，手續費收入也年增12%到1,071億元，僅投資及其他淨收益年減18%降到752億元是唯一下滑的來源。

王允中說，4月股匯市較差，投資淨收益減少抵銷了利息和手續費收入成長，其中國內總分行投資減額較大，貢獻獲利占比降到七成，OBU、海外市場則提升到三成。