金融科技園區升級2.0 金管會喊：新創每年增十隊

金管會5日宣布啟動「金融科技創新園區2.0」，將新創業者區分成初創期、成長期、成熟期三階段，依不同階段量身打造資源與輔導機制，盼每年新增至少10家新創團隊進駐，整合創投與資本市場資源，打造從創業到上市的完整金融科技生態鏈。

金管會是在2018年成立「金融科技創新園區1.0」，到今年5月底累計招募186家新創團隊進駐，但過往提供資源較為通用，未明確依團隊發展階段設計輔導路徑。

宣布啟動的「2.0方案」則是針對不同階段團隊設計專屬資源配置。創新處長胡則華說，預期將帶動兩大效益，一是市場效益，可吸引更多具潛力、尤其較成熟的科技新創團隊進駐，給較早期、年輕新創團隊，更好啟發和合作效果。二是可建立輔導的完整價值鏈，從創業初期到資本市場的完整資金輔導機制，協助新創克服融資困難。

2.0方案有三大重點，一、依發展三階段提供「客製化」資源。從初創期、成長期到成熟期，最後成熟期階段，是已具有營運、商轉，商品落地生產，就可導入資本市場，解決籌資困難。

二、多元招募拓展團隊來源。園區將透過國內外招募、創投公會基金鏈結與證交所海外招商等活動，積極吸引具潛力團隊。金管會預期每年新增至少10家新創進駐，並藉由成熟團隊進駐帶動互補與合作。

三、深化生態圈互動。園區每年將舉辦數位沙盒金融POC競賽，促進新創與金融機構合作；並串聯櫃買中心、創投公會與證交所資源，辦理課程、參展與孵化計畫等，助團隊拓展國內外市場。櫃買中心也將透過興櫃平台與創櫃板聯盟協助團隊脫穎而出。

金管會強調，園區2.0關鍵價值在於建立從創業初期到IPO的籌資輔導鏈，即使團隊不一定以上市為終點，只要技術具市場潛力，園區將協助其進入資本市場。