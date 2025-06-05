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台幣升值促企業海外提前還款 國銀4月放款增量創史上新低

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台幣升值促企業提前大額還款，國銀4月放款增量創史上新低。圖／本報資料照片
台幣升值促企業提前大額還款，國銀4月放款增量創史上新低。圖／本報資料照片

金管會今日公布最新的國銀存放款統計，其中，國銀4月放款增量僅328億元，除了2023年6月放款量衰退1443億元之外，可說增量創史上新低，另外周轉金較3月減少543億元，更呈衰退，除了台幣匯率升值產生的換算落差之外，企業更趁台幣升值，大舉提前清償美元借款，為重要因素。

統計結果也顯示，存款為59兆9162億元，月減295億元，銀行局副局長王允中指出，除了台幣升值的換算使外匯存款減少之外，關稅戰使得企業提前拉貨、並支付貨款，是主要原因。

對於企業投資較上月減少，王允中也說，一來是因為對等關稅效應使企業趨觀望，另一原因在於企業考量利率因素，這二大因素使投資減少。

相較於總放款量3月增加4千多億元，總放款在4月單月卻只增加328億元，周轉金放款減少是最主要的原因。王允中解讀，周轉金放款減少原因主要有三，一來是公營及民營三月底因應季底作帳，因此減少資金調度，二來是國內外企業大額還款也增加，第三則是台幣匯率升值產生幣別換算的落差，因而減少。

至於4月底放款增加的原因，在於股市變動大因此帶動民眾的理財投資貸款需求，另外綜所稅申報期，融資繳稅用途增加，以及承作無自用住宅貸款，都帶動放款餘額增加。

台幣匯率

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