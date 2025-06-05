南山人壽與工會完成協議簽署 明訂招攬與續期報酬制度保障業務權益

南山人壽與臺北市南山人壽企業工會基於長期合作、相互理解，秉持信任的基礎，經雙方審慎溝通與討論，對相關業務運作議題達成共識，5日完成協議書簽署。根據協議書內容，將更進一步保障南山人壽業務夥伴的權益，強化彼此尊重互信的良好合作關係，更有助於業務夥伴持續為南山人壽客戶提供優質服務，共同促進南山人壽的業務發展。

南山人壽指出，在招攬業務出現爭議時，南山人壽一向以照顧業務夥伴的立場，依實際發生的情形去分析判斷責任歸屬，作出妥適的處置，相關機制早已落實在日常營運當中。因此，遵循主管機關對促進和諧關係的期待，將相關實務運作作更明確的文字修正，納入協議內容。

當客戶投保新保單時，南山人壽會檢視客戶在投保前六個月及投保後六個月是否有解除舊保單的情況，若出現此情況，南山人壽將加強確認客戶解約及投保新約的意願，確保類似情況中無不當勸誘或不符合客戶投保需求、亦未損及客戶權益等情況，而於釐清後即給付業務夥伴相應的招攬報酬。此次即將這部分實務作業納入協議內容。

壽險是長期的承諾，有賴業務夥伴持續對保戶的服務，南山人壽亦將後續服務成果對應的續期業務報酬，增加為業績評量的額外選項，並納入協議內容。

此協議書由南山人壽總經理范文偉與台北市南山人壽企業工會理事長蔡坤穎代表簽署，行政院勞動部勞動關係司司長王厚偉、臺北市勞動局局長王秋冬均到場見證。此協議書經雙方正式簽署用印完成後即日生效，象徵南山人壽與業務夥伴共同合作的新里程碑。