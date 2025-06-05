台幣暴力升值、央行用力阻升 5月外匯存底暴增逾百億元歷年第五大

新台幣匯率5月上演「暴力升值」，中央銀行用力買匯阻升，促使外匯存底罕見出現單月暴增逾百億美元情況。央行5日公布，5月底外匯存底飆至5,929.48億美元，月增101.16億美元，不僅是近四年半以來最多，還締造歷年第五大紀錄。

央行外匯局局長蔡烱民表示，5月外匯存底增加主因有三，除外匯存底投資運用收益、主要貨幣匯率變動外，還有央行為維持匯場秩序進場調節。蔡烱民坦言，5月適逢外匯存底投資孳息入帳的大月，但央行為調節匯市而進場買匯的規模，甚至超越外匯存底的投資孳息。

央行昨天公布，包含盈餘與股利匯出在內，外資5月淨匯入80億美元，外資匯入後也大舉買超台股，截至5月底，外資持有國內股票及債券等新台幣資產合計約8,249億美元，約當外匯存底139%，較前一個月增加1,030億美元、15個百分點。

蔡烱民表示，外資淨匯入，加上4月底與5月初，市場出現較強烈的新台幣升值預期心理，央行確實有讓市場增加一些價格的彈性、適度反映市場的預期，同時也數度公開澄清不實傳聞，並採取一系列外匯管理措施，讓市場預期心理慢慢消除；而央行為避免新台幣匯率過度強勢，5月20日以前確實進場買匯、抑制升勢，不過5月下旬以來，市場供需已恢復平衡。

蔡烱民表示，外資匯入，加上國內第1季出口表現不錯、股市氣勢旺，導致4月底、5月初，國內廠商產生強烈的升值預期心理。不過，外資每天在台股動輒買賣超數百億元，外資匯出入的影響還是比國內進出口廠商賣賣匯力道來得大，只是今年第1季，新台幣匯率趨貶，國內出口商出現惜售美元風氣，到了第2季因升值預期心理影響，才湧現了較大的拋匯潮。

為此，央行也對國內大型出口商進行道德勸說，要求廠商應分散拋匯、不要過度集中掛單，情況類似於跨年晚會時，若大家都急著從某一個出口進出入，一定會阻塞的很嚴重，最好能分散在幾個出口，讓人流、車流都能順利通過、大家都能更快回到家。

央行提供資料顯示，我國外匯存底逼近6,000億美元，僅次於中國大陸、日本、瑞士，排名全球第四。