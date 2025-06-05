快訊

川習通話前⋯中美啟動高級別二軌對話 韓正晤美代表團

外資掀狂潮！5月淨匯入3791億刷新3大歷史 證期局曝關鍵原因

醫美名醫又出包！患者注射牛奶針昏迷11天至今 檢警出手了

金管會：金融科創園區採3階段輔導 盼年增10家進駐

中央社／ 台北5日電

金管會今天表示，將升級金融科技創新園區分級輔導，將新創業者分成初創期、成長期與成熟期，依照不同階段提供相應資源輔導，盼年增10家新創進駐外，也讓園區的輔導價值鏈更完整。

金管會創新處長胡則華今天在例行記者會表示，攜手金融總會、證交所、櫃買中心、創投公會及金融科技創新園區（FinTechSpace），發布「金融科技創新園區2.0」，共同推動園區升級。

胡則華指出，園區2.0方案將導入分級輔導機制，依據新創業者不同發展階段，量身提供輔導及資源，協助新創業者開拓多元募資管道及拓展國內外市場版圖，加速成長。

胡則華說明，方案主要將新創業者分成3期，並依照不同階段提供相應資源。首先是初創期，主要對象是剛成立且實體進駐園區的新創業者，由園區提供相關輔導資源，包括合規輔導、導師輔導、媒合介接、國際交流及獎勵輔助，並協助團隊驗證商業模式可能性、加快進入市場。

第2期為成長期，胡則華說，主要對象是產品或服務已進入市場並有一定客戶基礎的新創業者，可以選擇虛擬進駐園區，園區提供的輔導內容除初創期資源外，更著重透過創投公會的資源，媒合國內外創投業者及對接金融機構與合作夥伴，並與櫃買中心合作，輔導公司登錄興櫃或創櫃板。

第3期則是成熟期，主要對象是已經具有穩定營收且規劃擴張的新創業者，也可採虛擬進駐園區，著重在協助新創業者進入資本市場，包括邀請會計師進行財務規劃輔導，由證交所及櫃買中心透過各項活動與說明會、專業知識的擴充、多元的籌資管道等方式，加速新創業者進入資本市場。

胡則華表示，為打造金融科技生態系並協助金融市場數位轉型，台灣在2018年設立FinTechSpace。截至今年5月底，已招募186家新創業者進駐，累計舉辦1815場次育成深化輔導、669次媒合與發表活動，並促成超過162件的產創合作案。

胡則華說，本次園區2.0方案的效益是希望每年能在FinTechSpace中多增加10家新創業者進駐；另外希望透過分級制度讓輔導的價值鏈更完整。

胡則華進一步表示，針對初創期團隊是讓可以很快拿到輔導資源，並驗證商業模式可行性，成長期則是可以募資並擴大規模，成熟期業者則是能強化產業競爭。

金融科技 櫃買中心 創業

延伸閱讀

屏東第二大觀光景點 林後四林森林園區獲觀光永續獎

【走進真實動畫場景】日本必訪動漫、卡通景點推薦

松山文創園區奪銀級「永續旅遊目的地獎」 6/6起學園祭「都市景觀設計週」接力推廣永續未來

新台幣暴升壓垮壽險業 金管會數千億救命錢來了

相關新聞

央行沒放手…5月外匯存底5929億美元 勁增101億

中央銀行5日發布最新外匯存底統計，至5月底止，我國外匯存底為5929.48億美元，較上月底增加101.16億美元，創20...

台幣升值促企業海外提前還款 國銀4月放款增量創史上新低

金管會今日公布最新的國銀存放款統計，其中，國銀4月放款增量僅328億元，除了2023年6月放款量衰退1443億元之外，可...

川普施壓Fed降息美元走疲 新台幣連2升收29.922元

美國就業數據疲弱，美國總統川普再度施壓要聯準會降息，美元指數應聲走弱，新台幣隨亞幣反彈，今天收盤收29.922元，升3分...

掌握美股市場快狠準 凱基證券「即時美股」全面升級

面對美國總統川普關稅政策、地緣政治等不確定因素，全球市場近期波動加劇，為滿足投資人對即時資訊與靈活交易的需求，凱基證券隨...

銀行美元定存再現5%高利 新一波方案上場 拉攏民眾鎖利

新台幣強勢升值，央行緊急抓外資禿鷹穩匯率，但是美國年底前可望降息，市場對台幣升值趨勢預期仍強烈，因此銀行不等第2季方案結...

玉山金創辦人 黃永仁獲台北大學名譽博士

國立台北大學於昨（4）日舉行「名譽博士學位」頒授典禮，授予傑出校友玉山金控創辦人黃永仁名譽企業管理博士學位，表彰以專業素...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。