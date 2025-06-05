金管會：金融科創園區採3階段輔導 盼年增10家進駐

金管會今天表示，將升級金融科技創新園區分級輔導，將新創業者分成初創期、成長期與成熟期，依照不同階段提供相應資源輔導，盼年增10家新創進駐外，也讓園區的輔導價值鏈更完整。

金管會創新處長胡則華今天在例行記者會表示，攜手金融總會、證交所、櫃買中心、創投公會及金融科技創新園區（FinTechSpace），發布「金融科技創新園區2.0」，共同推動園區升級。

胡則華指出，園區2.0方案將導入分級輔導機制，依據新創業者不同發展階段，量身提供輔導及資源，協助新創業者開拓多元募資管道及拓展國內外市場版圖，加速成長。

胡則華說明，方案主要將新創業者分成3期，並依照不同階段提供相應資源。首先是初創期，主要對象是剛成立且實體進駐園區的新創業者，由園區提供相關輔導資源，包括合規輔導、導師輔導、媒合介接、國際交流及獎勵輔助，並協助團隊驗證商業模式可能性、加快進入市場。

第2期為成長期，胡則華說，主要對象是產品或服務已進入市場並有一定客戶基礎的新創業者，可以選擇虛擬進駐園區，園區提供的輔導內容除初創期資源外，更著重透過創投公會的資源，媒合國內外創投業者及對接金融機構與合作夥伴，並與櫃買中心合作，輔導公司登錄興櫃或創櫃板。

第3期則是成熟期，主要對象是已經具有穩定營收且規劃擴張的新創業者，也可採虛擬進駐園區，著重在協助新創業者進入資本市場，包括邀請會計師進行財務規劃輔導，由證交所及櫃買中心透過各項活動與說明會、專業知識的擴充、多元的籌資管道等方式，加速新創業者進入資本市場。

胡則華表示，為打造金融科技生態系並協助金融市場數位轉型，台灣在2018年設立FinTechSpace。截至今年5月底，已招募186家新創業者進駐，累計舉辦1815場次育成深化輔導、669次媒合與發表活動，並促成超過162件的產創合作案。

胡則華說，本次園區2.0方案的效益是希望每年能在FinTechSpace中多增加10家新創業者進駐；另外希望透過分級制度讓輔導的價值鏈更完整。

胡則華進一步表示，針對初創期團隊是讓可以很快拿到輔導資源，並驗證商業模式可行性，成長期則是可以募資並擴大規模，成熟期業者則是能強化產業競爭。