快訊

川習通話前⋯中美啟動高級別二軌對話 韓正晤美代表團

外資掀狂潮！5月淨匯入3791億刷新3大歷史 證期局曝關鍵原因

醫美名醫又出包！患者注射牛奶針昏迷11天至今 檢警出手了

川普施壓Fed降息美元走疲 新台幣連2升收29.922元

中央社／ 台北5日電
新台幣示意圖。路透
新台幣示意圖。路透

美國就業數據疲弱，美國總統川普再度施壓要聯準會降息，美元指數應聲走弱，新台幣隨亞幣反彈，今天收盤收29.922元，升3分，匯價連2升，台北及元太外匯市場總成交金額21.23億美元。

有「小非農」之稱的美國ADP就業報告出爐，5月民間新增就業人數創下2年來最低，勞動市場走疲，引發川普不滿，發文要求美國聯準會（Fed）應該儘速降息。

隨著降息預期升溫，美元指數應聲走弱，亞幣同步反彈。央行統計，美元指數今天下跌0.32%，人民幣小升0.08%，新台幣升值0.1%，日圓反彈0.52%，韓元勁揚0.63%。

新台幣兌美元今天開盤價為29.92元，最高29.85元、最低29.93元。外匯交易員表示，新台幣匯率近日交投區間偏窄，主要是買賣雙方勢均力敵，政府基金、油款等美元買方持續進場，不過出口商守在上方，持續消化賣壓，「廠商看到新台幣大方向走升，不再惜售」。

至於外資仍是雙向操作，外匯交易員認為，目前各方消息紛亂，市場觀望各國與美國談判進展，以及各項數據反映美國真實經濟情況，據以推測聯準會後續降息路徑，在局勢尚未明朗前，外資難以出現連續且一致性的方向，短線新台幣應跟著國際匯市走，於29.8元至30.1元區間波動，靜待消息面有所突破，提供新的指引。

降息 美國聯準會 新台幣

延伸閱讀

梅爾茨將與川普會談 外媒曝：商討關稅、俄烏戰爭

撕破臉毀承諾？馬斯克疑拒給30億捐款 川普與「他」偷會面釀失和

川普又出招！不只哈佛遭殃 再威脅撤銷哥大認證資格

禁哈佛外籍新生申請簽證 陸批川普：損害形象和信譽

相關新聞

央行沒放手…5月外匯存底5929億美元 勁增101億

中央銀行5日發布最新外匯存底統計，至5月底止，我國外匯存底為5929.48億美元，較上月底增加101.16億美元，創20...

台幣升值促企業海外提前還款 國銀4月放款增量創史上新低

金管會今日公布最新的國銀存放款統計，其中，國銀4月放款增量僅328億元，除了2023年6月放款量衰退1443億元之外，可...

川普施壓Fed降息美元走疲 新台幣連2升收29.922元

美國就業數據疲弱，美國總統川普再度施壓要聯準會降息，美元指數應聲走弱，新台幣隨亞幣反彈，今天收盤收29.922元，升3分...

掌握美股市場快狠準 凱基證券「即時美股」全面升級

面對美國總統川普關稅政策、地緣政治等不確定因素，全球市場近期波動加劇，為滿足投資人對即時資訊與靈活交易的需求，凱基證券隨...

銀行美元定存再現5%高利 新一波方案上場 拉攏民眾鎖利

新台幣強勢升值，央行緊急抓外資禿鷹穩匯率，但是美國年底前可望降息，市場對台幣升值趨勢預期仍強烈，因此銀行不等第2季方案結...

玉山金創辦人 黃永仁獲台北大學名譽博士

國立台北大學於昨（4）日舉行「名譽博士學位」頒授典禮，授予傑出校友玉山金控創辦人黃永仁名譽企業管理博士學位，表彰以專業素...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。