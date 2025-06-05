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加速保單強制執行撤件…保險局已組工作小組 召開這二大會議

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
加速保單強制執行撤件 保險局已組工作小組 召開這二大會議。本報資料照片
加速保單強制執行撤件 保險局已組工作小組 召開這二大會議。本報資料照片

攸關豁免強制執行的保險法修法日前已正式三讀通過，金管會也加強後續執行進度。對此，保險局副局長蔡火炎指出，今年4月初已開會，請國內銀行研議未來保險法公布施行之後，如何在短期內減少執行案件量等因應措施。他說，對於尚在扣押中的保單，保險局近期會和銀行局、銀行公會及壽險公會將成立專案工作小組，除了宣導修法重點，以利銀行及其轉投資的資產管理公司了解依法不得扣押的保單類型之外，且會督導尚在扣押中的不得扣押保單，儘快向法院申請解除。

蔡火炎表示，除此之外，保險局也會另行召集會議，和司法院、執行法院、法務部行政執行署、壽險公會、銀行公會等單位，來研議加速撤銷不得扣押保單強制令的一致可行處理作法。

蔡火炎說，新法公布施行之後，除了專案工作小組加速撤銷保單之外，其他重要工作包括，1. 公告如小額終老險的不能被扣押的基本保障保險；2. 保險公司辦理保單扣押及執行法院相關的解約金的查詢作業流程，介入權行使的作業流程等，這一部分會再研議討論中順暢的作業流程；3. 因應保險法167之1修法，會作配合政府政策需要可開放向國外保險業投保的保險的相關公告。

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