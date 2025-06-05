彰銀攜手三峽老街商圈 支持創意龍舟賽

由新北市三峽民權老街商圈發展協會主辦「2025第二屆三峽新船說 老街創意龍舟賽」於日前熱鬧舉行，彰銀（2801）今年再度受邀為活動評審，由副總經理陳瑞珍率領團隊參與盛會。彰化銀行並提供獎學金予三峽國小、中園國小及東北藝園幼兒園隊伍，鼓勵學童從小培養環保意識與團隊精神，展現對在地商圈永續發展的支持。

彰化銀行表示，「2025第二屆三峽新船說 老街創意龍舟賽活動」以低碳環保與傳承創新，結合在地百年賽龍舟歷史，打造三峽獨有的陸上環保龍舟競賽，並邀請眾多知名商圈理事共襄盛舉，共同見證這個兼具在地文化傳承及環保永續的端午龍舟嘉年華。

為響應本活動，彰化銀行再次與三峽老街商圈及八里渡船頭商圈共同辦理「八里踏浪、三峽漫山 攜手揪用台灣Pay同享20%大回饋」活動，並以活動當日為背景，打造一結合TWQR「台灣Pay」行動支付影片，積極引導民眾與店家體驗台灣Pay便利與永續性，藉由數位支付與綠色消費展現推動低碳商圈及地方發展決心。