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央行沒放手 5月外匯存底5929億美元 勁增101億

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
央行為維持匯市秩序而場調節是5月外匯存底大增的原因之一，台幣匯率波動情形在5月下旬後已穩定。圖／本報資料照片
央行為維持匯市秩序而場調節是5月外匯存底大增的原因之一，台幣匯率波動情形在5月下旬後已穩定。圖／本報資料照片

中央銀行5日發布最新外匯存底統計，至5月底止，我國外匯存底為5929.48億美元，較上月底增加101.16億美元，創2021年2月以來單月最大增額，5月初台幣匯市大幅波動，預期心理強勁，央行雖有放手讓市場適時適量反應，但也有進場調節，加上5月是外匯存底的孳息收入大月，使得外匯存底大增逾百億美元。

中央銀行分析5月我國外匯存底增加原因，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元的匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序而進場調節。

央行外匯局長蔡烱民表示，5月各貨幣對美元匯率有升有貶，整體而言對外匯存底影響不大，外匯存底大幅增加主要是來自於投資運用收益及進場調節兩項因素，其中，因應外匯市場供需失衡的進場調節是外匯存底大增的主要因素。

台幣對美元匯率預期升值心理強勁，自4月中旬川普宣布延長對等關稅實施時間90天後，外資陸續匯入，新台幣匯率有升值壓力，央行允許較大的波動幅度，以反映市場預期心理、外資匯入，以及廠商結售需求等。

蔡烱民說，央行並沒有像市場傳聞的「放手」，當時市場預期心理太強烈，因此給予市場較大的空間來增加價格彈性、消除預期心理，至於央行調節的幅度，目前不便說明5月的干預規模。同時央行也採取管理措施，包括澄清市場不實傳聞等，5月下旬後，外匯市場供需已相對較為平衡，匯市大幅波動時間，主要集中在5月20日以前。

美元匯率 央行

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