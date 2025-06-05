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信紘科股東會／通過每股8.55元現金股利 股價穩健震盪

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

半導體廠務工程廠商信紘科（6667）5日股東會，由董事長簡士堡主持。會中通過2024年度盈餘分配案，決議配發每股現金股利8.55元，配發率達88.24%。以6月4日收盤價199.5元計算，現金殖利率約4.29%。

受高配息激勵，信紘科股價近期維持高檔震盪。今日收在197元，雖小幅收低，但整體股價仍穩守在200元關卡附近，顯示市場對其基本面與獲利能力具信心。法人看好，公司在統包工程與綠色製程建廠解決方案的競爭優勢，將有助於持續推升營運動能。

董事長 股東會

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