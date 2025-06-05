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中信銀活絡財務結構 1000萬美元授信轉讓予日本千葉銀行

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中信銀（5841）5日公告，辦理一筆總金額達1,000萬美元的債權資產轉讓交易，標的為其金融機構授信債權（放款），交易期間自114年6月5日當日完成，交易對象為日本千葉銀行（The Chiba Bank, Ltd.），雙方並無關係人關係，此案不涉及任何董事異議或會計師意見。

該筆債權資產之處分目的為活絡債權資產組合，優化資產配置策略。相關款項支付條件、契約限制及其他重要約定，均依合約辦理，交易價格亦依市場慣例並由內部最終審核單位核定。此次處分行為不涉及擔保品，亦無衍生處分利益或損失，屬例行性業務往來，對財務結構與風險管理具正面效益。

本次交易依據114年6月3日匯率（每美元兌換新台幣29.996元）換算，總交易金額相當於約新台幣2.99億元。該交易不屬於關係人交易，亦無需經董事會或監察人核可，會計師未出具合理性意見之必要。

中信銀持續檢視資產配置彈性，透過有效資產處分或調整，強化資產品質與流動性管理，提升整體財務健全度與國際金融夥伴合作效益。

新台幣 中信銀

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