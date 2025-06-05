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全支付會員數突破600萬 攜手昇恆昌回饋最高11%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

全聯旗下全支付（6040）5日宣布會員數突破600萬大關，全支付表示，憑藉整合支付、通路拓展與即時活動回饋等多元功能，結合強大平台能量，近日用戶人數節節攀升，未來將持續啟動多波段回饋活動，攜手各大通路打造專屬優惠，全面升級用戶權益與支付體驗。

全支付表示，5日起正式支援「昇恆昌內湖旗艦店」與「昇恆昌松山機場店」付款服務，此外，「昇恆昌免稅購物網」與「昇恆昌宅配網」也可使用全支付付款，即使不出國，也能入手免稅精品直送到家。活動期間最高可享11%全點回饋，全支付同步推出富邦產險旅平險加碼活動：即日起至2025年6月30日止，透過全支付投保旅平險，單筆金額滿$1,000 即享3%全點回饋，每人最高回饋50全點。

此外，「NOKE忠泰樂生活」將於2025年6月6日～7月7日迎來開幕兩週年生日慶，活動期間，使用全支付付款單筆消費滿$2,000即可享最高11%全點回饋；全聯全電商618活動也熱力啟動，即日起至2025年6月30日，全支付新戶於全聯全電商平台單筆消費滿 $888，加碼贈送100全點回饋，線上購物更加划算。

昇恆昌 全聯 全支付

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