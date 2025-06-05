台企銀「創新安全鎖」助攻 阻詐守財展現卓越成果

台企銀（2834）重視客戶的帳戶及線上通路使用安全，布建多元防詐機制，打造一系列的創新安全鎖，今年全新推出「轉帳限額鎖」功能，提供客戶依自身需求設定單筆台幣非約定轉帳限額，當客戶使用網路銀行及行動銀行進行台幣非約定轉帳或手機門號轉帳，單筆金額超過設定的限制額度時，系統將主動提醒，經客戶確認為正常交易，再經身分認證成功始可繼續轉帳，以降低偽冒交易情形。

台企銀近兩年領先國內金融同業，推出多項獨家創新安全防護功能，透過「APP防護檢定」及「APP防偽檢測」一鍵檢測，能輕鬆得知下載的台企銀APP防護等級和是否為官方正版APP；「Wi-Fi安全偵測」則是用戶登入行動銀行APP時，偵測Wi-Fi環境是否安全，避免暴露個資風險；創新且極具保護帳戶安全的「夜間鎖」及「跨境鎖」，阻斷深夜就寢時段與非台灣IP位置的夜間或跨境轉帳交易，皆已成為多數客戶必備功能。

台企銀積極與各界聯合阻詐，除與電信業者合作透過防詐API，得以即時監測高風險交易與異常行為；亦與異業合作建置聯防阻詐模型監控異常帳戶，透過AI聯合學習技術，預測詐欺交易偵測約可提升50%覆蓋率。為提升民眾防詐意識，台企銀並於官網建置「防詐騙專區」，協助民眾了解詐騙樣態及遭遇詐騙的應對措施，小心謹慎，詐騙不上門。

台企銀致力提供客戶全方位數位金融服務，去年首度參加國際獎項《Global Finance全球金融雜誌》即獲「亞太最佳個人金融數位銀行」等5大獎，為唯一獲獎的公股銀行，並獲《ABF》「臺灣年度最佳永續發展倡議獎」、「國家品牌玉山獎」2座「全國首獎」最高殊榮肯定，累計逾30項獎刷新紀錄。台企銀積極發展金融科技，並重視智慧財產，落實創新推動專利保護，2024年新增金融專利件數較2023年成長2倍，更首度擠進本國法人專利百大之列，未來將持續提升金融服務競爭力，打造安全的數位未來，朝中小企業與客戶的首選銀行目標邁進。