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保險系統服務商kiwi 86驚傳駭客入侵 永達保經回應了

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

針對近日報載本公司合作廠商-奇韋科技股份有限公司（kiwi86）疑似遭駭客攻擊並發生勒索事件，永達保險經紀人5日特此向客戶、業務夥伴及社會大眾說明，永達保經為奇韋科技之企業用戶，主要使用其該平台之保單建議及健檢工具。

根據奇韋科技向本公司提供之最新資訊，該公司於2025年6月3日發現遭不明組織駭客攻擊，NAS檔案與數台內部電腦遭綁架，駭客並提出贖金要求。另外，當日已有資安專業團隊緊急進駐，進行資訊資產清查與災害還原作業，初步確認受影響範圍僅限奇韋內部儲存設備（NAS）及部分作業電腦，永達所使用的「保單健檢服務系統」及「客戶保單模擬資料」皆架設於Microsoft Azure雲端主機中，不與奇韋內部伺服器或NAS設備共用基礎架構，目前雲端系統運作正常，主系統與保單資料並無外洩或遭綁架情形。

為審慎起見，永達保經已主動通報主管機關並持續提供最新資訊，凍結與奇韋間特定資料同步操作，啟動內部交叉清查機制，確認本公司資料並未受影響，並要求奇韋持續提供資安調查進度及第三方鑑識報告。

永達保經重申，截至目前為止，未發現永達保經任何客戶或業務資料外洩跡象，平台功能與數據服務亦皆正常可用。若後續調查出現任何異動，我們將第一時間通知相關利害關係人，並依法採取必要保護與補救措施。

永達保經一向以保護客戶與合作夥伴的資訊安全為首要原則，未來亦將持續強化第三方資安管理機制，並與主管機關及專業單位密切合作，以維護業務穩定與社會信賴。

駭客 資安 保單

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