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永豐啟動首宗星國光電融資 7年期、950萬新加坡幣

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐銀行與ESR-TEPCO Singapore簽訂7年期、金額950萬新加坡幣的屋頂型太陽光電廠融資合作案。永豐銀行表示，旗下首度前進新加坡推展綠色金融服務，亦於香港、越南及柬埔寨等地，累計辦理光電及小水力等共逾10件綠能電廠合作案。永豐銀行秉持「翻轉金融　共創美好生活 Together, a better life」願景，持續創新、前進海外市場並發揮綠色金融影響力。

新加坡制定2035年碳排放量減至4,500萬公噸與2030年光電裝置容量達2 GW（Gigawatts；百萬瓩）等政策目標。永豐銀行表示，ESR-TEPCO Singapore擬於泛太平洋地區開發逾100 MW（Megawatts；百萬瓦）光電廠。

除綠色金融外，永豐銀行海外布局展現成效，助力母公司－永豐金控2025年第1季整體海外稅前淨利創逾10年同期新高、年成長62%；永豐銀行表示，今年1月取得柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret Plc.的80%股權，並擬逐步提升至100%，4月則獲准於澳洲申設雪梨分行，積極拓展在地客群、滿足跨境需求，強化成長動能。

永豐銀行 新加坡 太陽光電

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