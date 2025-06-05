富邦金法說會／股東安啦！總經理韓蔚廷：目前沒有更改股利政策的想法

富邦金（2881）5日舉行法說會，富邦金控首季稅後純益410.6億元、年增35%，每股稅後純益（EPS）3元，稅後純益及每股稅後純益均居業界第一。富邦金控5月2日董事會通過擬配發普通股每股現金股利4.25元及股票股利0.25元，合計總股利配發4.5元，總股利配發率達41.8%。

金管會主委彭金隆先前表示，壽險業有6兆元未避險，約折合2,000億美元，當台幣每升值1元，就會有2,000億元的新台幣匯損，金管會已請業者審慎思考今年配息政策。依規定，壽險業配發現金股息都需經保險局核准，法人關注富邦人壽股利上繳問題，富邦金總經理韓蔚廷今天回應，目前沒有更改股利政策配發的想法。

富邦金控並於5月12日公布4月自結稅後純益41.7億元，累計今年前4月稅後純益452.8億元，每股稅後純益為3.31元，維持穩健獲利表現。

富邦人壽首季稅後純益273.2億元，年增56.4%，位居業界第一；受惠分紅型商品成長，帶動初年度保費(FYP)年增23.8%，且續年度保費年增5.5%、總保費收入年增11.3%。

在FYP方面，商品銷售持續朝向分期繳及保障型等高CSM商品為主，分期繳占比由61.1%提升至63.4%；且美元分紅保單銷售佳，帶動外幣保單占比由43.4%提升至53.0%。

投資組合方面，反映市場波動及實現股票資本利得，國內、外股票部位占比下降，第1季年化報酬率分別達22.1%、17.66%；現金維持相對較高水位，將視市況動態調整部位；海外固定收益資產配置以投資等級公司債及金融債為主。

第1季美元兌台幣升值，貢獻匯兌利得。自4月起，台幣升值趨勢下，已大幅減降未避險美元部位，4月底約19%，以因應匯率變動。

富邦金控今日公布2024年底富邦人壽隱含價值(Embedded Value，簡稱EV)，受惠於2024年穩健獲利與淨值提升，帶動整體2024年底隱含價值1兆746億元，為富邦人壽隱含價值首度破兆，創歷史新高，較2023年底的9,310億元上升15.4%。

2024年富邦人壽分期繳與保障型商品銷售動能強勁，持續改善商品組合，整體初年度保費(FYP)及初年度等價保費 (FYPE)分別年成長16.5%及25.8%，新契約價值(Value of New Business，簡稱VNB)為257億元，年成長28.7%。新契約價值利潤率(VNB/FYP)達23.4%，亦為歷年新高。

富邦人壽反映在富邦金控每股EV為78.6元，精算評估價值(Appraisal Value，簡稱AV)方面，若計入未來20年新契約價值，富邦人壽2024年底的AV為1兆3,305億元，換算金控每股AV為97.4元。

台北富邦銀行首季稅後純益101.1億元，續創歷史同期新高，年增23.9%。整體淨收益年增13.1%，其中，利息淨收益年增10.5%，主要由於存放款規模成長及淨利差提升。

授信部分，個人放款年成長13.2%，帶動整體授信餘額年增8.3%。企業授信方面，外幣授信年增9.7%；中小企業授信年成長為14.1%。個人授信部分，房屋貸款餘額年增11.9%；由於個人信貸年成長37.4%，帶動其他個人授信餘額年增26.3%。

富邦證券2025年第1季受全球股市震盪、台股指數及日均值下滑影響，稅後純益16.6億，年減29%。

富邦產險受惠業務結構優化及品質控管，2025年第1季稅後純益16.2億，年增20.5%，簽單保費收入年成長14.7%，市占率25.4%，續居市場龍頭地位。

富邦華一銀行受惠零售放款成長帶動，放款年增16.3%。第1季NIM年增123bps，反映人民幣及美元降息趨勢、存款結構優化帶動成本管控，以及放款結構持續改善。富邦華一銀行稅後純益年增215%，反映利息淨收益及債券資本利得增加；資產品質亦維持穩健。