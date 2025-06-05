不怕房貸「緊」報！將來銀行尚有20億元額度免排隊

聯徵中心最新統計顯示，申辦房貸成功人數、人均房貸金額雙雙下滑，國人面臨更緊縮的房貸條件，不過相較於同業房貸拉「緊」報，純網銀「將來銀行NEXT BANK」目前尚有20億元房貸額度，國人不僅免排隊，購屋利率還享2.5%起且最長可分期30年，轉增貸及原屋融資利率更僅2.38%起且「免搭購」其他銀行商品。

據聯徵中心最新資料，央行第七波房市管制及各銀行受銀行法第72-2條限制進而緊縮房貸條件的效果，已於去年10月開始發酵，2024年底統計房貸新增人數已年減24%，12月單月申辦房貸人數下滑至1.97萬人；且至2025年第1季新增個人房貸平均金額降至976.2萬元，核貸成數減至71.82%更創近20季以來最低成數。

將來銀行分析，不少銀行同業因房貸已逼近滿水位需排隊撥款，更有同業於法說會上宣布暫停受理非自行整批建案的房貸，不少有房貸需求的國人，不是需等等待動輒2~3個月以上的撥貸天數，就是需要擔心核貸成數不如預期或利率逼近3%。

而將來銀行「全線上房貸」不僅可24小時申辦、以視訊對保配合客戶指定時間撥款，更好的是免排隊也不用搭配購買其他銀行商品。對於已經看好房子或預售準備交屋之購屋或換屋國人，於7月4日前申辦皆享利率2.5%起及優惠手續費5,000元，目前尚有房貸授信額度約20億元可申貸。

將來銀行引用內部數據指出，「全線上房貸」客戶年齡多落在35~48歲間，增貸成數最高達8成，平均增貸額度約700~1,200萬元之間，最快1~2周即可完成撥款，並提供2.38%起之增貸利率，對於房貸已繳約5~10年或有房無貸具資金需求之客戶將是一項利多，且依最新房屋鑑價淨值評估增貸額度，對大額需求、欲以房屋妥善進行財務規劃的家庭來說最為方便。

將來銀行補充，全線上房貸業務開辦至今已近1,500名客戶享受到便捷的優惠服務，總貸放金額達130億元，服務區域涵蓋雙北、桃園、新竹及台中等大都會地區。此外，若推薦親朋好友在「將來貸你好交情」活動期間內申貸且撥款800萬以上，推薦人可享2,000~4,000N點（1Ｎ點＝1元）紅包回饋。