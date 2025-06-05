台幣轉升重回29字頭 終結連三貶 收在29.952元
新台幣匯率昨（4）日終場升值5.3分，收在29.952元，終結連三貶，總成交量為17.915億美元。
匯銀主管分析，中央銀行抓到疑似炒匯熱錢，下令若不盡速買股、就得立刻匯出，相關效應陸續發酵，隨著台積電3日股東會報佳音，外資昨日大舉進場買股，但在匯市未見明顯匯入，可能是先前在台滯留的資金被央行趕進股市，激勵股匯雙漲。
匯銀主管指出，外資昨天上午偏向匯出，午後轉為匯入，雙向操作並無特定方向，但因出口商拋匯賣壓沉重，新台幣匯率仍升破30元大關，終場升值5.3分，以29.952元報收，結束連三天貶值走勢。
台股昨天驚驚漲，匯市表現相對淡定，匯銀主管表示，主要是市場買賣力道大致相當，央行昨天也降低進場調節的頻率。
台股昨天開高走高，終場大漲491點，收在21,618點；外資轉賣為買，加碼台股超過203.3億元。匯銀主管說，因外資昨天並未明顯匯入，推測昨天進場加碼股票的資金，是先前在台滯留、尚未匯出的資金。
展望後市，匯銀主管指出，近期將關注聯準會6月中的利率會議決策，估計短期內，新台幣匯率仍將維持29.8元至30.2元區間波動整理。
中央銀行統計顯示，美元指數昨天上漲0.28%，主要亞洲貨幣升貶互見。其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升值0.37%，新台幣匯率升值0.18%。
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