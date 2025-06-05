快訊

川普再度通話普亭 稱普亭擬反擊烏克蘭攻擊

台幣轉升重回29字頭 終結連三貶 收在29.952元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣匯率4日終場升值5.3分，收在29.952元，終結連三貶，總成交量為17.915億美元。聯合報系資料照
新台幣匯率4日終場升值5.3分，收在29.952元，終結連三貶，總成交量為17.915億美元。聯合報系資料照

新台幣匯率昨（4）日終場升值5.3分，收在29.952元，終結連三貶，總成交量為17.915億美元。

匯銀主管分析，中央銀行抓到疑似炒匯熱錢，下令若不盡速買股、就得立刻匯出，相關效應陸續發酵，隨著台積電3日股東會報佳音，外資昨日大舉進場買股，但在匯市未見明顯匯入，可能是先前在台滯留的資金被央行趕進股市，激勵股匯雙漲。

匯銀主管指出，外資昨天上午偏向匯出，午後轉為匯入，雙向操作並無特定方向，但因出口商拋匯賣壓沉重，新台幣匯率仍升破30元大關，終場升值5.3分，以29.952元報收，結束連三天貶值走勢。

台股昨天驚驚漲，匯市表現相對淡定，匯銀主管表示，主要是市場買賣力道大致相當，央行昨天也降低進場調節的頻率。

台股昨天開高走高，終場大漲491點，收在21,618點；外資轉賣為買，加碼台股超過203.3億元。匯銀主管說，因外資昨天並未明顯匯入，推測昨天進場加碼股票的資金，是先前在台滯留、尚未匯出的資金。

展望後市，匯銀主管指出，近期將關注聯準會6月中的利率會議決策，估計短期內，新台幣匯率仍將維持29.8元至30.2元區間波動整理。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天上漲0.28%，主要亞洲貨幣升貶互見。其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升值0.37%，新台幣匯率升值0.18%。

新台幣 外資 台幣匯率

延伸閱讀

央行趕熱錢入股市！股匯雙漲、新台幣匯率又升破30元 終結連三貶

三大法人齊力回補285億元！台積電、信驊齊漲 台股突圍月線

6月台股期指漲508點

台股量價俱揚上漲491點收21,618點 台積電收高990元上漲40元

相關新聞

新台幣暴升壓垮壽險業 金管會數千億救命錢來了

新台幣暴升壓垮壽險業，金管會救命錢來了。據透露，金管會已研擬鬆綁兩大準備金提存指標，包括：一、拉高保單責任準備金利率；二...

14家金控去年獲利創新高 億元級總座…四人出列

國內14家金控去年獲利創新高，總座薪酬也破天荒出現四位「年薪億元總座」，中信金維持億元年薪傳統之外，國泰金、富邦金及凱基...

銀行美元定存再現5%高利 新一波方案上場 拉攏民眾鎖利

新台幣強勢升值，央行緊急抓外資禿鷹穩匯率，但是美國年底前可望降息，市場對台幣升值趨勢預期仍強烈，因此銀行不等第2季方案結...

玉山金創辦人 黃永仁獲台北大學名譽博士

國立台北大學於昨（4）日舉行「名譽博士學位」頒授典禮，授予傑出校友玉山金控創辦人黃永仁名譽企業管理博士學位，表彰以專業素...

第一金第1季 EPS 0.51元 2026年配息拚六成

第一金控昨（4）日召開法說會，揭示2025年第1季稅後純益72.1億元，年增2.7%，每股稅後純益0.51元。受惠銀行核...

新光金十大股東 看見新面孔

新光金即將併入台新金，而最新大股東名單赫見優式資本董座劉興漢以58萬餘張躋身第二大股東，甚至超越往年的第一大股東新光醫院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。