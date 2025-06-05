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14家金控去年獲利創新高 億元級總座…四人出列

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
國內14家金控去年獲利創新高，總座薪酬也破天荒出現四位「年薪億元總座」。示意圖。 圖／AI生成
國內14家金控去年獲利創新高，總座薪酬也破天荒出現四位「年薪億元總座」。示意圖。 圖／AI生成

國內14家金控去年獲利創新高，總座薪酬也破天荒出現四位「年薪億元總座」，中信金（2891）維持億元年薪傳統之外，國泰金（2882）、富邦金（2881）及凱基金（2883）也入列。公股金控董總則一如既往，年薪普遍不到千萬元。

14家上市金控2024年合計大賺5,979億元，寫新猷，年增63%，其中八家獲利創新高、12家賺逾200億元，均寫下金控史新頁。

隨著獲利出色，金控高階經理人薪酬隨之水漲船高。根據各金控年報，去年7月卸任的中信金前總經理、現任中信銀董事長陳佳文、國泰金總經理李長庚、富邦金總經理韓蔚廷，以及凱基金總經理楊文鈞去年薪酬均達1億元以上。富邦、國泰及中信分居去年金控獲利前三名。

至於總座薪酬在「億元級」之後、介於5,000萬元至1億元之間的為元大金總經理翁健、永豐金總經理朱士廷兩人。

年薪3,000萬元到5,000萬元級為台新金總經理林維俊；年薪級距落在1,500萬元至3,000萬元的為玉山金總經理陳茂欽、新光金總經理陳恩光、國票金總經理陳冠舟。

過往國內金控僅中信金有億元級年薪總座，今年一舉增至四家，其中，李長庚帶領國泰金去年繳出亮眼成績單，使得他的年薪一舉從2023年的3,000萬元至5,000萬元級距，翻倍至億元以上。

另外，中信金高階經理人若加計所有子公司所領取的年度薪酬，還有金融市場交易長許俊仁、董事會秘書長高人傑也達到億元水準。

董事長酬金方面，富邦金董事長蔡明興、中信金董事長顏文隆、凱基金董事長王銘陽均年領1億元以上；身兼富邦金董事的富邦人壽董事長林福星酬金也逾1億元。

5,000萬元至1億元級的有元大金董事長申鼎籛、台新金董事長吳東亮。1,500萬元到3,000萬元級包括新光金董事長魏寶生、玉山金董事長黃男州、永豐金董事長陳思寬、國票金董事長魏啟林。董事長薪酬包含固定薪資、董事酬勞及業務執行費用等。

董事長 富邦金 中信金

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