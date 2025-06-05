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金管會研擬鬆綁兩大準備金提存指標 申請條件三個承諾

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會研擬鬆綁兩大準備金提存指標，估算整體壽險業將有數千億元「救命錢」，但想動用這筆救命錢，各業者需自行向金管會申請，還得簽妥三道承諾書，符合金管會「自助才有人助」的原則。

這三道承諾書包括：一、需承諾今年全年稅前盈餘得拿出三成，轉列外匯準備金，厚實外匯準備金水位，以抵抗未來匯率波動風險。

二、承諾需「加碼」外匯準備金固定提存比率，加碼比率是0.3個百分點。採用舊制者，年化提存率從目前0.72%，拉高到1.02%；採用新制者，年化提存率從1.2%拉高到1.5%。

三、承諾提出三項計畫，以強化壽險業體質。首先是改善幣別錯置計畫。台灣壽險業最大問題是，滿手新台幣保單，卻「錢」進海外投資，造成負債（保單）與資產幣別的錯配。

其次是資產負債匹配的追蹤計畫。這項計畫是第一項計畫的延伸，改善資產負債的幣別錯置，也需做後續追蹤，例如是否降低國外投資配置等。最後是增強保單銷售利潤計畫。是指需多賣賺錢保單，就是保險公司銷售保單所累積的CSM（保單有效期間賺取利潤的折現值，多數是死差益與費差益），在2026年接軌IFRS17後，可逐漸釋放到損益表，貢獻每個月稅前盈餘。

金管會 壽險業 保單

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