玉山金創辦人 黃永仁獲台北大學名譽博士

國立台北大學於昨（4）日舉行「名譽博士學位」頒授典禮，授予傑出校友玉山金控（2884）創辦人黃永仁名譽企業管理博士學位，表彰以專業素養與卓越領導，長年致力金融人才培育，推動專業經理人制度，樹立企業傳承典範，對金融發展貢獻卓著。頒授儀式由校長李承嘉、下任校長林道通教授等60位師長、博士及畢業校友，與玉山金控董事長黃男州共同參與，見證這份榮耀時刻。

玉山創辦人黃永仁於1992年以玉山為名，選擇一條不一樣的路，決心經營一家專業經理人領航的銀行（The Banker's Bank），用誠信正直的企業品格，結合志同道合的夥伴，以「建立制度、培育人才、發展資訊」三大支柱，厚實金融百年事業發展的根基，為理想而奮鬥，為信念而堅持。如今他已順利傳承交棒，仍心繫玉山及台灣永續發展的未來，昨日回到母校，以「敬天愛人，永續未來」為題發表演講，分享玉山如何傳遞良善的力量，重視「先培育人才，再經營事業」的管理哲學，並期勉大家秉持知福、惜緣、感恩的精神，懷抱理想，擁抱世界，迎向充滿希望的未來。

李承嘉表示，黃永仁與母校淵源深厚，於2003年即獲選為台北大學第三屆傑出校友，是一位金融理論與實務、領導與管理兼備的傑出銀行家。多年來，不僅以實際行動支持母校發展，更充分展現對教育使命的深刻認同，長期支持學校國際化、推動永續教學與研究發展，台北大學將持續秉持「厚德、篤學、致用」的理念，與傑出校友一同努力，落實教育的社會價值。

玉山金強調，玉山是台灣最高的山，也是台灣最美的山，玉山矢志經營最好的銀行，成為員工、顧客與這片土地的最愛，並致力於ESG永續發展，發揮金融影響力，讓世界看見台灣的正向影響力，與志同道合的夥伴共同攜手邁向更美好的未來。