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第一金第1季 EPS 0.51元 2026年配息拚六成

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一金控大樓。聯合報系資料照
第一金控大樓。聯合報系資料照

第一金控（2892）昨（4）日召開法說會，揭示2025年第1季稅後純益72.1億元，年增2.7%，每股稅後純益0.51元。受惠銀行核心動能穩健與提存大幅下降，預估全年子銀行獲利可望有中高位數成長，金控並預估，明年現金股利配發率有望回升至六成以上。

第一金副總李淑玲說，首季子銀行三類資本比率，已全數達標金管會對重要系統性銀行的高資本要求，預估2026年配發2025年的現金股利配發率可望回升到六成以上。

第一銀行首季普通股權益比率11.32%、第一類資本12.92%、資本適足率15.11%，預計明年將採用內部評等法，三類資本比率將各再上升三個百分點。

第一金配發2024年盈餘，每股配發0.95元現金與0.25元股票，現金配發率僅52.5%，未來要回到過往六成以上。

第一金獲利主力的第一銀行首季稅後純益67.78億元，年增4.4%，成長動能來自四大面向，一、利息收入回穩，年增21%，二、財管手續費年增32%續強，估全年財管收入雙位數成長。

三、金融商品收益年增8.8%，又以因美國延後降息、匯率波動提升SWAP（換匯）收益，前四月SWAP收益48億元，全年估達140億元，四、呆帳提存大降，主因海外呆帳清理告一段落，全年淨提存估低於40億元，優於前兩年水準。

第一銀行3月底總放款年增7.2%，全年總放款預估年成長4%至5%；房貸受政策抑制，全年成長估降至5%至6%；手續費收入全年估成長7%；金融市場衰退幅度收斂到5%。

非銀行子公司方面，第一金證券因市況波動、承銷不振，第1季獲利1.2億元，年減六成；第一金人壽稅後淨利3.45億元，年增3.8倍，主因去年基期低與避險控管得當。整體而言，銀行主力表現足以撐起金控全年獲利動能。

海外業務布局方面，第1季海外稅前獲利佔全行26.7%，前三大市場為香港、倫敦、布里斯本。未來重點放在美國、東南亞與日本，深化跨境金融服務。

在資產配置上，台股部位約200億元，策略聚焦高股息、換股操作；債券部位六成配置海外，下半年將進行換券操作以穩定收益。

展望全年，第一金控預期子銀行全年整體獲利可望維持成長，信用成本降到15至16個基本點，營運展望樂觀。

第一銀行 第一金控

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