元大南京復興都更案將完工

位於台北市核心地段的「大同大樓」即將華麗轉身，成為南京復興商圈最新地標。原由地下二樓至地上14樓的老舊建物，將透過都市更新改建為地下四樓至地上22樓的現代化大樓，完工後市值預估將突破200億元，成為區域新焦點。該都更案由中國建經公司負責辦理，並擔任第三方公正人，以確保元大集團旗下多家法人戶共持有超過七成產權的權益分配與選屋公平性。

隨著大同大樓更新進度推進，元大金控（2885）昨（4）日公告，將向關係企業元大證券取得位於台北市中山區長春段一小段764、764-1地號之新建大樓部分樓層與車位的使用權資產，作為未來的自用辦公空間。該項交易標的包括大樓18樓與22樓部分辦公空間，租賃面積達333.75坪，並納入地下三層與五層合計四席車位，整體使用空間規模可觀。

根據公告內容，該租賃契約期間自2026年7月11日開始，至120年7月10日止，為期五年。月租金總額為140萬2,699元（含稅），每坪月租金落在3,990元至4,148元之間；車位部分，地下三層每席租金為8,400元，地下五層每席為7,350元。以整體租期計算，租金總額對應的使用權資產金額達新台幣73,181,141元（含稅），租期中並包含五個月的裝潢免租期，顯示出企業內部對該地點長期使用的規劃。

該項關係人交易係依據《公開發行公司取得或處分資產處理準則》辦理，並參考專業估價報告定價，確保交易公平合理。估價作業由世邦魏理仕不動產估價師聯合事務所進行，報告指出該地段每坪市場租金區間為3,800至3,950元（未稅），車位租金亦與行情相符。

隨著都更案逐步完成，未來的大同大樓不僅將為南京復興商圈注入嶄新風貌，也將成為元大金集團新的營運重心之一。整體規劃與佈局不僅反映企業對優質辦公環境的重視，也展現元大金對於資產運用與地產策略的前瞻性布局。