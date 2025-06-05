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新光金十大股東 看見新面孔

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

新光金（2888）即將併入台新金，而最新大股東名單赫見優式資本董座劉興漢以58萬餘張躋身第二大股東，甚至超越往年的第一大股東新光醫院；倘7月24日合併基準日前未大舉出脫持股，估計將換得約39萬張台新金股票，入列台新前五大股東。另，南部鋼鐵大亨林義守堂弟林高煌的裕鐵企業則已退出十大股東之列。

截至4月底的新光金十大股東名單經過一年來大洗牌，尤其是外資持股大增，包括去年未見的麥格理銀行專戶、野村國際投資專戶、挪威央行主權基金、JP摩根證券投資專戶一舉進入第五至第八大股東，先進星光先進總合基金持股比重也較去年提高。

原第二大股東新光三越以3.33%持股成為第一大股東，值得注意的是，因標下洛杉磯道奇球星大谷翔平50轟全壘打紀念球而聲名大噪的程式交易公司「優式資本」，負責人劉興漢個人竟挾58.4萬張成為新光金第二大股東，長年第一大股東新光醫院則退居第三位。

新光家族投資公司新勝退一名至第四大，新光實業由第四退居第九，兩家族公司因去年底有加碼而持股數均較去年增加。此外，日前新光金董事、創辦人吳東進次女吳欣儒以及她的胞弟、新光保全董事長吳昕東已賣出個人名下絕大多數股票。

股東 新光金 台新金

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