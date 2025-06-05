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銀行美元定存再現5%高利 新一波方案上場 拉攏民眾鎖利

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
銀行推美元優利定存。 （網路照片）
銀行推美元優利定存。 （網路照片）

新台幣強勢升值，央行緊急抓外資禿鷹穩匯率，但是美國年底前可望降息，市場對台幣升值趨勢預期仍強烈，因此銀行不等第2季方案結束，又再推新的美元高利存款方案，讓民眾趁台幣對美元匯價升破30元大關，換美元存定存鎖利。

非小額方案最高仍有5%以上利率，甚至有銀行推出近來罕見的長達12個月期的定存方案，提供民眾多重選擇。

銀行業者指出，美國聯準會Fed降息預期升溫，使得美元指數近期走弱、匯率趨貶，台幣5月更是強升2元，雖然美元走弱與台幣續升預期強烈，全球出現資產多元化與去美元化趨勢，但美元仍是全球主要交易與儲備貨幣，短期內仍具備高度流動性與金融穩定角色，因此建議民眾理財配置還是不可缺少美元，而高利定存可以幫助鎖住利息，不同天期、利率方案，民眾可以評估利率空間是否足可彌補匯率潛在損失風險，選擇合適方案。

凱基銀行近日宣布推出限時限量3個月、6個月與最長12個月期美元高利定存方案，7月底前新戶加碼享3個月期美元定存利率5.3%、12個月期4.2%。與去年以來銀行普遍以1個月、3個月期為主、頂多6個月期高利方案的狀況，凱基銀新推12個月期也就是資金要鎖一年的方案，相當與眾不同。

凱基銀行解釋，推出不同天期的方案，可以提供不同需求民眾選擇，建議選擇12個月期方案較適合目前無特別需要運用資金，及有固定資產配置規劃的客戶，可透過長天期穩健擴大資金池，創造長期收益，鎖住高利。且不論承作天期長短，民眾都需要留意匯率的變化。

台中銀行（2812）也推出新的美元高利定存專案，提供3個月期利率最高4.8%、6個月利率最高4.4%兩種方案，提供客戶兼具短期穩健彈性與報酬的美元資金管理方案。新推的美元定存專案主打低門檻、短天期、高利率三大優勢，起存金額1萬美元，每位客戶最高可承作100萬美元，可以有感賺到高利。

台中銀行表示，美元高利時代即將告終、匯率變動劇烈的當下，鎖住報酬、確保資產穩健運用成為投資人的首要課題，對於短期需要管理美元現金流、或近期趁台幣升值而逢低持有美元的民眾，可透過相對短天期機動方案，在市場走勢波動下賺取穩定利息收入。

新台幣 定存 凱基銀行

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