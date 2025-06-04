快訊

中華大學實驗室驚傳火警 出動33名消防員緊急滅火

不只中信金！金控總座年薪大增 首度出現四位「億元男」

陳歐珀涉提案修法索賄數百萬 法院裁定羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／「自助才人助」金管會擬出手 壽險業想申請「救命錢」要給3承諾

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會研擬鬆綁兩大準備金提存指標，估算整體壽險業將有數千億元「救命錢」。壽險業示意圖。圖／聯合報系資料照片
金管會研擬鬆綁兩大準備金提存指標，估算整體壽險業將有數千億元「救命錢」。壽險業示意圖。圖／聯合報系資料照片

金管會研擬鬆綁兩大準備金提存指標，估算整體壽險業將有數千億元「救命錢」，但是，想動用這筆救命錢，各業者需自行向金管會申請，還得簽妥三道承諾書，符合金管會一向「自助」才有人助的原則。

這三道承諾書，一、需承諾今年全年稅前盈餘得拿出3成，轉列外匯準備金，厚實外匯準備金水位，以抵抗未來匯率波動的風險。

二、承諾需「加碼」外匯準備金固定提存比率，加碼比率是0.3個百分點。是採用舊制者，年化提存率從目前0.72%，拉高到1.02%；採用新制者，年化提存率從1.2%拉高到1.5%。

目前已有八家壽險業都申請外匯準備金新制，一旦這八家業者都來申請動用救命錢，就得再增加固定提存外匯準備金水位。

三、承諾提出三項計畫，以強化壽險業體質，包括1.改善幣別錯置計畫。台灣壽險業最大問題是，滿手台幣保單，卻「錢」進海外投資，造成負債（保單）與資產幣別的錯配。

2.資產負債匹配的追蹤計畫。這項計畫是第一項計畫的延伸，改善資產負債的幣別錯置，也需做後續追蹤，例如是否降低國外投資配置等。

3.增強保單銷售利潤計畫。是指需多賣賺錢保單，就是保險公司銷售保單所累積的CSM（保單有效期間賺取利潤的折現值，多數是死差益與費差益），在2026年接軌IFRS17後，可逐漸釋放到損益表，貢獻每個月稅前盈餘。

金管會 外匯 壽險業 保單

延伸閱讀

保險系統服務商傳遭駭 保戶資料恐公開？金管會：請壽險公會了解

保單強制執行訂豁免門檻 以六個月最低生活費標準1.2倍計算

保單豁免強制執行 小額終老商品有望納入

外媒指應對美債疑慮…壽險業轉向 布局英澳公司債

相關新聞

不只中信金！金控總座年薪大增 首度出現四位「億元男」

全體14家金控去年獲利創新高，總座薪酬也破天荒出現四位「億元男」，除中信金（2891）維持億元年薪傳統之外，還包括國泰金...

獨／台幣又見「29」壓垮壽險業 金管會救命錢來了

台幣暴升，壓垮壽險業，金管會救命錢來了。據透露，金管會已研擬鬆綁兩大準備金提存指標，一、拉高保單責任準備金利率，二、採用...

獨／「自助才人助」金管會擬出手 壽險業想申請「救命錢」要給3承諾

金管會研擬鬆綁兩大準備金提存指標，估算整體壽險業將有數千億元「救命錢」，但是，想動用這筆救命錢，各業者需自行向金管會申請...

重大資安危機！老牌保險系統服務商驚傳駭客入侵 威脅公開所有檔案

台灣保險業驚爆重大資安危機。市場消息指出，老牌保險系統服務商kiwi86驚傳遭到駭客入侵，新興勒索軟體DireWolf宣...

央行趕熱錢入股市！股匯雙漲、新台幣匯率又升破30元 終結連三貶

中央銀行抓到疑似炒匯的熱錢，下令若不盡速買股、就得立刻匯出；匯銀主管透露，台積電（2330）股東會報佳音，外資4日大舉進...

任職逾20年…沙鹿分行前工友挪用公款裁罰 土銀2大聲明

土地銀行沙鹿分行一名任職26年的陳姓工友利用職務之便，侵占154萬餘元，法院日前判處有期徒刑6月，得易科罰金、緩刑2年，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。