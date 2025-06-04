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獨／台幣又見「29」壓垮壽險業 金管會救命錢來了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台幣暴升，壓垮壽險業，金管會救命錢來了，據透露，金管會已研擬鬆綁兩大準備金提存指標。本報資料照片
台幣暴升，壓垮壽險業，金管會救命錢來了，據透露，金管會已研擬鬆綁兩大準備金提存指標。本報資料照片

台幣暴升，壓垮壽險業金管會救命錢來了。據透露，金管會已研擬鬆綁兩大準備金提存指標，一、拉高保單責任準備金利率，二、採用第六回合生命表，讓壽險業可釋出過去有效保單「溢提」的準備金，轉做外匯準備金的「第二桶金」，以對抗匯率波動，六月底前上路。

壽險圈估算，這兩大準備金估有數千億元「溢提數」可轉列外匯準備金，每家壽險業估有數百億元之譜，又以有大量舊有高利率終身壽險的大型壽險公司受惠最大。

保發中心3日邀集九家壽險業者對此方案作細部討論，並由壽險業者試算，壽險公會4日火速通過並正式提案給金管會，力拼六月上路。金管會已正研擬鬆綁的可行性。

兩大方案，一、拉高所有「有效保單」責任準備金利率一碼（0.25百分點），提存金額減少的「差額」可轉列外匯準備金。但轉列前提是責準金不能低於保價金。

例如責準利率2%，壽險未來要還給保戶100元，現在得提存98元準備金在帳上，未來拉高責準利率一碼到2.25%，業者只需提存97元準備金，提存金額減少1元，可轉列外匯準備金。

目前全體壽險業責任準備金餘額有數十兆元，估算拉高一碼，全體壽險業可轉列外匯準備金可望有數千億元之譜，可大幅減緩台幣暴升的匯損壓力，也挽救獲利。

二、允許壽險業以第六回合生命表檢視死亡準備金。

業者解釋，目前死亡準備金都是用第五回合生命表，計算餘命僅70歲，但目前餘命已延長到80歲，當餘命增加、提存死亡準備金減少，中間「溢提」部分也可轉列外匯準備金。這塊以有終身壽險、健康險較多者，挹注較大。

5月台幣暴升近7%，包括國泰、富邦、南山等八家壽險業都已申請外匯準備金新制，但5月外匯準備金水庫恐全額動用到「乾枯」，6月台幣又見「29字頭」，再度拉緊壽險圈的神經。

在壽險公會第一個提案：接軌IFRS17的有利影響數，遭金管會打回票後，業者在考量合法、又不違反會計制度、也不提前接軌等諸多評估後，重新再向金管會提鬆綁準備金、搬救命錢方案。市場預期，金管會有望點頭。

金管會 外匯 壽險業

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