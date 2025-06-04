不只中信金！金控總座年薪大增 首度出現四位「億元男」

全體14家金控去年獲利創新高，總座薪酬也破天荒出現四位「億元男」，除中信金（2891）維持億元年薪傳統之外，還包括國泰金（2882）、富邦金（2881）以及凱基金（2883），均為大型壽險金控。至於公股金控董總則一如既往普遍落在千萬元以下。

14家上市金控2024年大賺5,979億元，締造歷史新猷，年增63%，其中有八家金控獲利創歷史新高，12家年獲利則超過200億元，均寫下金控史新頁。高階經理人薪酬也連帶水漲船高，據各金控年報，去年7月卸任的中信金前總經理陳佳文、國泰金總經理李長庚、富邦金總經理韓蔚廷以及凱基金總經理楊文鈞去年薪酬均達1億元以上。富邦、國泰及中信則分居去年金控獲利前三名。

其餘總座薪酬僅次於億元級的為5,000萬元至1億元之間，有兩人分別為元大金（2885）總經理翁健、永豐金（2890）總經理朱士廷。其後年薪3,000萬到5,000萬元級僅台新金（2887）總經理林維俊。至於年薪級距落在1,500~3,000萬元的包括玉山金（2884）總經理陳茂欽、新光金（2888）總經理陳恩光、國票金（2889）總經理陳冠舟。

幾年前有億元級年薪總座的僅中信金一枝獨秀，今年一舉增至四家，如李長庚2023年薪酬為3,000至5,000萬元，在去年帶領金控繳出亮眼成績單之下薪酬可謂翻倍成長。另值得一提的是中信高階經理人若加計所有子公司所領取的薪酬，還有金融市場交易長許俊仁、董事會秘書長高人傑也達到億元水準。業界多認為中信薪資水準在業界數一數二。

董事酬金方面，富邦金董事長蔡明興、中信金董事長顏文隆、凱基金董事長王銘陽年領1億元以上；身兼富邦金董事的富邦人壽董事長林福星酬金也在1億元以上。過去最有名的億元男、現任中信金副董事長的吳一揆酬金為1,500萬~3,000萬元。5,000萬至1億元級的有元大金董事長申鼎籛、台新金董事長吳東亮。1,500萬到3,000萬元級包括新光金董事長魏寶生、玉山金董事長黃男州、永豐金董事長陳思寬、國票金董事長魏啟林。董事長薪酬包含固定薪資、董事酬勞及業務執行費用等。