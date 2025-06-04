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重大資安危機！老牌保險系統服務商驚傳駭客入侵 威脅公開所有檔案

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重大資安危機！老牌保險系統服務商驚傳駭客入侵 威脅公開所有檔案

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
台灣保險業驚爆重大資安危機。市場消息指出，老牌保險系統服務商kiwi86驚傳遭到駭客入侵示意圖。圖／AI生成
台灣保險業驚爆重大資安危機。市場消息指出，老牌保險系統服務商kiwi86驚傳遭到駭客入侵示意圖。圖／AI生成

台灣保險業驚爆重大資安危機。市場消息指出，老牌保險系統服務商kiwi86驚傳遭到駭客入侵，新興勒索軟體DireWolf宣稱竊取20GB資料，限期kiwi86回應並支付贖金，否則將分成兩階段公開所有檔案。

媒體報導指出，根據kiwi86官網，該公司建置超過618萬筆保單，受害人恐遍及各大保險公司保戶，其中有不少為節稅而投保的高資產人士，相關保單個資本月將面臨全被公開的風險。

據悉，kiwi86（奇韋系統股份有限公司）是專供保險商品資料庫、保單體檢的老牌保險系統服務公司，本身並不販售保險商品，而是提供資料庫及工具，由付費的保險從業人員為保戶進行保單健檢，kiwi86還與國內業績最高的永達保經合作推出企業專案。

對此，永達保經4日晚間回應，已初步與kiwi執行長聯繫，對方表示，主要影響的是公司Outlook及薪資資料，雲端系統內的資訊皆未受影響，公司目前也正在等kiwi進一步的解釋。

官網資料顯示，kiwi86已建置超過152萬筆客戶人員資料及618萬筆保單，而相關資料都由各大保險公司業務自行輸入，沒想到傳出駭客入侵竊密事件。

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