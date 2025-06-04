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拚接軌新制 壽險業今年前五月爆307.8億元發債潮

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
為接軌ICS新制，近期來壽險業積極發債籌資、厚實資本。示意圖。圖／聯合報系資料照片
為接軌ICS新制，近期來壽險業積極發債籌資、厚實資本。示意圖。圖／聯合報系資料照片

為接軌ICS新制，近期來壽險業積極發債籌資、厚實資本。據櫃買中心統計，今年以來至5月底為止，全體壽險業次順位債券發行金額來到307.8億元，其中，富邦人壽發債190億元居冠，全球人壽發債53.4億元居次，南山人壽發行50億元，三商美邦人壽也發債14.4億元。

國內保險業將於2026年接軌ICS 2.0，金管會在2023年4月宣布，保險業可發行10年期以上長期次順位公司債籌資，不僅能計入自有資本計算RBC，也可比照保險業以其他形式持有的自有資本進行投資管理運用。

金管會鬆綁政策，促使壽險業在2023、2024年接連爆發逾千億元的發債盛況。櫃買中心資料顯示，2023年壽險次順位債發行金額衝上1,074.87億元（含兩檔美元債），2024年發債規模再擴張至1,378.88億元（含一檔美元債）。

回顧2023年與2024年，發債前五大壽險公司均為前六大壽險，2023年由壽險龍頭國泰人壽搶下發債王，包含兩檔美元債券在內，全年發債近350億元；富邦人壽發債250億元居次；台灣人壽、新光人壽與南山人壽也分別發行130、130與115億元。

2024年發債前五大排名略見變動，富邦人壽發債560億元居冠，國泰人壽500.68億元（含一檔美元債），南山人壽110.2億元，凱基人壽100億元，新光人壽為83億元。

壽險業為拚接軌國際新制，近年來均按表操課、積極發債厚實資本，國泰人壽執行副總林昭廷先前在法說會上表示，國泰人壽目前資本相當充足，暫無發債需求與規劃。

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