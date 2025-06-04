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台幣強升效應壓縮銀行法第72條之2空間 一銀比率升至28.3%
由於台幣匯價強升10%來到30元兌1美元，而導致外幣存款在換算回台幣時縮水，第一銀行最新統計，這使銀行法第72條之2的比率，原本為27.96% ，已增至28.3%，對此一銀已有同步吸收外幣及台幣存款來因應。
一銀副總蔡淑慧說，在有限的空間之下，一銀放款將更趨於都更危老，傳產、科技業貸款、個人理財，另外也將同步擴大外幣和台幣存款的吸收，其中，外幣將以3或6個月的短天期定期性存款為吸收目標，也趁勢發崛理財客群，台幣的部分，會增加薪轉戶存款，和放款衍生金流；房貸業務申請，目前平均等1至2個月時間，蔡淑慧指出，目前對保量已減降，申請件數已少很多。
而在各項放款業務上，為執行不動產放款總量管制，一銀首季房貸新作量減少四分之一。一銀指出，因央行房市管制，第一季房貸新承作量衰退25%至26%，由於房貸下修幅度大，原本去年估計房貸業務成長7%，現在餘額成長率將降至5%至6%。在手收表現方面，財管手收成長30%，其中銀行保險手收增加45%、基金增加20%。
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