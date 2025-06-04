「收益不看淡」美國降息延後 一銀估SWAP全年可賺140億元

第一金控今日召開第一季法說會記者會，由第一金控副總李淑玲和一銀副總蔡淑慧出面主持，其中由於美國降息延後，一銀SWAP收益不僅未如原先預期縮水2成，反而前四月還賺進48億元，全年估計SWAP收益會有140億元，只比去年少10%，對於全年獲利將有一定的支撐效果之外，第一金控更以「收益不看淡」來形容SWAP對獲利的貢獻。

而在股債操作上，一銀目前台股水位200億元左右，不會再增加總水位，但會換股操作。除權息旺季將至，也是拚股利收入的最後時刻，一銀副總蔡淑慧指出，會以配息率高的高股息標的為換股重點，另外，今年台股的股利收入估計可望與去年的18億元持平。

在債券方面，一銀指出，目前美國政府公債占整個海外債券比重為7%，且評價都有獲利，大約420億元，目前已陸續調降中，會保留債券利息好的，並會作不同期別的配置，將為下半年操作策略，目前整體海外債部位大於去年，獲利也較去年好，整個債券配置上，有6成為海外債，4成為國內債券。

對於海外獲利，由於打呆已在去年告一段落，使一銀不少海外分行的獲利顯著增加，在利差回穩，逾放減降效應之下，海外整體獲利第一季成長27%，而美中貿易戰也使東南亞分行受惠，越南尤其顯著。蔡淑慧指出，香港、倫敦、布里斯本為獲利前三大，第一季獲利分別為1660萬元、840萬元、490萬元，其中香港雖年減13%但獲利仍為第一、倫敦增加993%等於增快10倍的獲利，布里斯本則成長38%，主要來自於放款成長帶動收益，而美國、日本分行將為今年的布局和展業重點，另外金邊獲利也將由谷底回升。

一銀也指出，總放款仍是4%至5%成長，並未下修，首季中小企及海外即有3%成長率，第一季放款量合計已有9.6%的年增率。