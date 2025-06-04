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央行趕熱錢入股市！股匯雙漲、新台幣匯率又升破30元 終結連三貶

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
新台幣匯率終場升值5.3分，收在29.952元，終結連三貶，總成交量為17.915億美元。本報系資料庫
新台幣匯率終場升值5.3分，收在29.952元，終結連三貶，總成交量為17.915億美元。本報系資料庫

中央銀行抓到疑似炒匯的熱錢，下令若不盡速買股、就得立刻匯出；匯銀主管透露，台積電（2330）股東會報佳音，外資4日大舉進場買股票，但在匯市未見明顯匯入，可能是先前在台滯留的資金被央行趕進股市，激勵股匯雙漲，但因出口商拋匯賣壓依舊沉重，新台幣匯率終場升值5.3分，收在29.952元，終結連三貶，總成交量為17.915億美元。

匯銀主管指出，外資今天上午偏向匯出，午後轉為匯入，雙向操作並無特定方向，但因出口商拋匯賣壓沉重，新台幣匯率仍升破30元大關，終場升值5.3分，以29.952元報收，結束連三天的貶值。

台股今天驚驚漲，匯市表現相對淡定，匯銀主管表示，主要是市場買賣力道大致相當，央行今天也降低進場調節的頻率。

台股開高走高，終場大漲491點，收在21,618點；外資轉賣為買，加碼台股金額超過200億元。匯銀主管說，因外資今天並未明顯匯入，推測今天進場加碼股票的資金，是先前在台滯留、尚未匯出的資金。

展望後市，匯銀主管指出，近期將關注聯準會6月中的利率會議決策，估計短期內，新台幣匯率仍將維持29.8~30.2元區間波動整理。

中央銀行統計顯示，美元指數今天上漲0.28%，主要亞洲貨幣升貶互見，其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升值0.37%，新台幣匯率升值0.18%。至於日圓、星元與人民幣匯率同步下挫，日圓貶值0.88%、貶勢最重，星元匯率貶值0.23%，人民幣匯率貶值0.01%。

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