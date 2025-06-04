金調聯防 將來銀行攜手調查局簽署資安聯防MOU

響應「國家資通安全戰略2025」，純網銀將來銀行NEXT BANK 4日與法務部調查局簽署國家資通安全聯防與情資分享合作意向書（MOU），雙方將針對資安異常事件即時通報、資安防護技術協作、資安攻擊溯源與情資交換等多項重點，深化跨域合作機制，聯手打造前瞻且具韌性的數位金融資安聯防體系。

MOU由將來銀行董事長郭水義與調查局副局長吳富梅代表簽署。郭水義表示，將來銀行長期致力於融合創新科技，打造安全、便捷且值得信賴的金融服務。今日與調查局台北市調查處共同推動資安聯防合作，將有助於提升威脅識別與即時阻斷能力，形成前、中、後段一體的資安防護體系。

郭水義進一步指出，資安是數位金融信任之基礎。將來銀行秉持「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」核心價值，積極配合政府政策，以實際行動打擊詐騙與防範駭客攻擊，彰顯「誠信為本」；透過取得BS 10012個資保護制度及ISO 27001資安管理體系國際認證，落實「客戶信賴」；透過先進金融科技，成功阻斷不法資金流向詐騙集團，實踐「創新創價」；並以跨部門跨產業、與資通訊夥伴的技術合作，展現「承諾當責」。

將來銀行表示，本次合作呼應金管會「金融資安行動方案2.0」中「強化情資分享、提升聯防效能」策略，在中華電信、兆豐銀行等六大殷實股東堅定挺將來的基礎上，以高度責任感與專業能力，展現保障用戶金融資產安全的堅定決心。