川普關稅政策引波瀾 國泰證複委託成資產配置新解方

美國總統川普對等關稅政策，引發全球股債劇烈動盪。面對地緣政治風險與貿易摩擦升溫的背景下，「多元資產配置」已成為投資人分散風險的核心關鍵，其中透過券商複委託投資海外市場，備受投資人青睞。

根據券商公會統計，國人透過券商複委託交易海外商品，今年前四月已超過2.9兆元，其中，國泰證券交易總額超過6,200億元，不僅較去年同期大幅增長近六成，市占率更穩居21%，創下2016年以來，連續九年市場龍頭寶座的新紀錄。

國泰證券觀察，在數位交易平台更加便利與美股題材熱潮的多重推力下，散戶參與國際市場的意願與資金動能顯著增長，透過複委託配置全球股票、ETF、債券等商品，有助投資人有效掌握國際市場機會，降低單一市場風險。

對此，國泰證券深化數位服務，簡化開戶流程，讓投資人能直接透過台股帳戶線上加開複委託台幣帳號進行交易，僅三步驟、5分鐘內即可完成線上開戶。且使用國泰證券複委託服務交易美股，還能享手續費優惠，定期定額申購門檻最低只需10美元，便能成為美國標竿企業股東，無論是單筆交易或是定期定額，皆能滿足不同投資族群的需求。

國泰證券持續深耕複委託業務，根據統計，今年前四月，國泰證券美股定期定額扣款人數逐月穩步成長，扣款金額市占率41%，展現投資人的喜愛與高度肯定。其中，前十大熱門標的中，ETF就涵蓋六檔，顯示其因能有效掌握整體市場趨勢，而成為投資人青睞的選擇。

在前三名ETF中，VOO為追蹤標普500指數的ETF，適合小資族分散投資與長期持有；QQQ為追蹤那斯達克100指數的ETF，聚焦於美國國內外市值最大的非金融業公司；VT則是追蹤涵蓋全球已開發與新興市場的股票指數，皆成為投資人最喜愛的前10名標的。國泰證券作為提供客戶最完備的投資平台，時時聆聽客戶需求，直接解決其投資痛點。

面對當前市場的不確定性，國泰證券以親民且高效的方式協助投資人參與海外市場。只要透過「國泰證券App」，投資人便能進行超過150檔個股、ETF及特別股美股定期定額交易，並可查詢股價、下單、查看投資組合與研究報告，享受一站式投資旅程。