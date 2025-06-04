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家族辦公室上路 「這部日本夯劇」讓金管會副主委很有感

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
金管會副主委莊琇媛。本報資料照片
金管會副主委莊琇媛。本報資料照片

家族辦公室是金管會亞洲資產管理中心政策力推之一，金管會副主委莊琇媛4日引最近觀看的唐澤壽明主演日劇《私人銀行家》為例，提醒台灣資產管理業者將來從事私人銀行、家族辦公室業務時，除須以金融專業提供符合客戶需要的金融商品外，還要協調客戶的家族利益，折衝協調之間需要靠大家的智慧及經驗。

日劇《私人銀行家》是描述傳奇的私人銀行家（唐澤壽明飾） 只為名流和超級富豪而工作，而他運用自己稀有的專業能力、廣大的人脈，不惜一切代價，只為保護客戶資產。

莊琇媛出席投信投顧公會4日舉辦2025國際資產管理論壇，在致詞時，意外曝光自己公務忙碌，已許久未打開串流平台，最近偶然打開，一打開就跳出平台推薦的《私人銀行家》。她看了之後，多所感觸，因劇中糰子屋社長飯田久美子不小心掉入投資詐騙的陷阱，欠下巨額債款，受到唐澤壽明飾演的私人銀行家協助化解危機，後又解決劇中財閥家面臨的家族傳承、婚姻問題，唐澤壽明在劇中運用人脈、金融知識來協助客戶保全資產。

她對台下的投信投顧業者表示，將來的私人銀行、家族辦公室，除提供符合客戶需要的金融商品，必須以金融專業提供外，還要去協調客戶的家族利益，需要靠大家的智慧及經驗。

莊琇媛表示，金管會在高雄專區開放很多業務，是參考日本做法先在專區做實驗，除家族辦公室業務外，還有外部資產管理公司（EAM）的業務，有些人可能擔心被EAM搶了業務，但其實EAM是站在客戶的角度去幫客戶找到適合的商品，所以現有的投信顧不必太排斥它們。此外，金管會已聽到業者的聲音：如果市場都是被動式ETF，會喪失基金管理者的操作策略，因此已經開放式ETF，以提升基金管理的專業，留才引資並重。

依金管會規定，要申設一家EAM公司，需有投顧執照並申請做全委業務，申設投顧公司最低資本額是5,000萬元，國內有投信31家、投顧20家，共51家投信顧業均符合申請標準。

金管會 日本 ETF

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