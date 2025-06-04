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華南永昌證券攜手momo購物網 新戶交易送mo幣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券首次開戶並完成台股整股交易，同步加開複委託帳戶及約定美股定期定額扣款，最高可享600元mo幣回饋。圖／華南永昌證券提供
華南永昌證券首次開戶並完成台股整股交易，同步加開複委託帳戶及約定美股定期定額扣款，最高可享600元mo幣回饋。圖／華南永昌證券提供

為鼓勵年輕世代及早啟動理財規劃，邁向財務自主，華南永昌證券攜手momo購物網推限時好康。自6月1日至8月31日推出「新開戶e指沖APP交易送mo幣」限時活動，瞄準有志踏入投資市場的消費族群，透過投資開戶搭配電商回饋，打造入門級理財包，讓理財變得既簡單又有感。

凡於活動期間內完成首次開立華南永昌證券帳戶並同時加開複委託帳戶者，只要透過「e指沖APP」完成一筆整股交易，即可獲得500元mo幣回饋；若再約定美股定期定額扣款，還能額外獲得100元mo幣，新戶最高回饋金額達600元。此次跨業合作將證券投資與電商購物日常場景相結合，打破傳統金融推廣框架，讓理財與消費無縫接軌。消費者不僅能聰明購物，更能同時累積投資紅利，將「買東西」及「買未來」一次搞定。

華南永昌證券表示，此次合作聚焦於「開戶友善」與「交易便捷」，透過自家數位平台「e指沖APP」，以直覺操作介面吸引投資新手。APP具備雙視窗報價與下單整合功能、熱門排行、專屬選股、ETF查詢、定期定額、除權息專區等多項功能應用，提供一站式投資體驗。此外，用戶還可申請試用帳號，先體驗、再開戶，感受投資便利性，安心上手零壓力。

「e指沖APP」不只是交易工具，更是整合市場資訊與投資操作的數位平台。華南永昌證券強調，期望透過本次活動，鼓勵年輕族群將投資視為生活的一部份，善用數位工具踏出投資理財的第一步。未來也將陸續拓展異業合作，推動金融服務融入日常應用，強化財務自主力，實現投資與生活雙贏。更多活動詳情請上華南永昌證券官網：https://www.entrust.com.tw/Marketing/daytradingXmomo/index.html

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