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中信銀行辦理結構型債券提前還本 依合約正常履行

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中信金（2891）旗下中信銀今將一項結構型債券產品提前還本。本報系資料庫
中信金（2891）旗下中信銀今將一項結構型債券產品提前還本。本報系資料庫

中信金（2891）旗下中信銀今將一項結構型債券產品提前還本。此次提前出場的產品為中信銀行香港分行所發行的「12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券」，國際證券識別碼（ISIN）為XS3020556026。

根據債券說明書規定，該產品具備提前出場機制，在符合條件下可提前終止並返還本金。中信銀行依據相關條款完成此次提前出場還本程序，並表示此為依合約正常履行，無需採取其他因應措施。

中信金強調，本次事件不影響公司財務狀況與營運計畫，惟因涉及結構型商品之清算，根據《證券交易法施行細則》第7條第9款，對股東權益或證券價格可能具有重大影響，故依規定辦理重大訊息公告。

債券 中信銀行 中信金

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