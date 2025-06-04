家族辦公室好在哪？ 劉宗聖：從單一走向多重資產管理

「家族辦公室（family office）資產管理推動計畫」為金管會亞洲資產管理中心重要政策，投信投顧理事長劉宗聖4日表示，據金管會規畫，至2028年時，必須有17家家族辦公室（family office），開辦資格須有投顧執照（包含但不限），提供的服務不單單是產品，也包括客製化產品及服務、稅務等，將提升服務至高階資管理業務，從單一資產管理走向多重資產管理。

金管會力推「亞洲資產管理中心」政策，已選定高雄專區開辦；在投信投顧業方面，除訂下2028年以前，要有17家投信開辦家族辦公室服務外，並訂有私募基金規模每年成長20億元，新版不動產證券信託四年內上架七檔等目標。金管會並已於2024年底開放證券投顧業、兼營投顧之證券投信業申請家族辦公室整合顧問業務。

投信投顧公會4日舉辦2025國際資產管理論壇，劉宗聖致詞時表示，看好亞資中心商機，因台商每年回流台灣資金高達1,000億元以上，回台不只可以回台北，也可以回高雄；此外，金管會已訂下2028年時必須有17家家族辦公室。

劉宗聖指出，家族辦公室是專門為富豪家族管理資產的財富管理顧問公司，主要功能是為富豪家族提供財富投資服務，進而規劃家族財富與企業傳承。假如「共同基金」是平民老百姓的投資幫手，「私人銀行」是專屬有錢VIP尊榮理財服務，則「家族辦公室」就是幫富豪管理巨額財富，同時也管理家族人事物的超級總管。而根據2024年UBS報告提及，全球單一家族辦公室50%在北美，25%以上在西歐，17%亞太區（新加坡加香港達15%，總數約4,000家)。

家族辦公室可分為三種運作模式，其一是內置型家族辦公室(EFO)，通常是存在於家族企業中的非正式結構。由於家族將私人資產視為家族企業的一部分，故會將私人財富的管理責任交托家族企業中忠誠可靠的員工。在許多情況下，管理家族辦公室的職責由家族企業的首席財務官(CFO)和其他財務團隊成員承擔。

第二種是單一家族辦公室(SFO)，是一個獨立的法律實體，只為一個家族服務。家族擁有並控制家族辦公室，辦公室則根據家族成員的需求專門提供量身定製的服務。許多家族辦公室更兼具管家職能，以照顧家族的私人需求，例如衝突調解、教育和慈善事業等。

第三是聯合家族辦公室(MFO)，負責管理多個家族的財務，這些家族通常並無關聯。與單一家族辦公室一樣，聯合家族辦公室可以管理多個家族的信託、遺產及投資事宜，有些還提供管家服務。大多數聯合家族辦公室都屬於商業性質，因為其亦出售服務給其他家族。

勤業眾信會計事務所會計師陳建霖在論壇發表專題演講時表示，全球目前估計有9,030家單一家族辦公室(SFO)，較2019年的6,130家成長；預計至2030年將較2019年成長75%，達10,720家。另據統計，私募股權已超越公開股權，成為家族辦公室投資的第一大資產類別。