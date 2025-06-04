休眠8年戶突轉帳交易1塊錢 這銀行櫃員警覺高成功阻詐

安泰銀（2849）有效守護客戶資產獲肯定，榮獲中華民國老人福利推動聯盟「第一屆樂齡金安獎：老人保護成功案例徵件」活動，高齡財務安全組第1名。這也是安泰銀在獲得「2025財訊財富管理大獎」中的「本國銀行最佳財富增值」與「本國銀行最佳創意行銷」獎項，及「桃園市114年3月成功攔阻特殊重大詐騙案件有功人員」感謝狀及榮譽狀等榮譽後，再傳捷報。

安泰銀表示，安泰銀秉持溫暖專業的服務態度，以守護客戶資產價值為己任，對作業任何細節展現謹慎與堅持，具備防洗打詐的高度敏感。不僅對大額可疑交易進行攔阻，對細微的異常交易，安泰銀行更展現細膩的敏銳洞察力。安泰銀行櫃台人員在協助客戶處理金融卡業務時，敏銳察覺該帳戶將近八年未使用，卻在近期出現一筆虛擬貨幣公司匯入1元款項的異常交易紀錄。透過詢問，客戶告知近期曾下載虛擬貨幣應用程式，並已上傳身分證件與銀行帳戶資料進行註冊。

安泰銀行櫃台人員高度警覺且馬上藉由其他同仁的協助，進一步調查了解該交易關係人具有虛擬貨幣公司的背景，並確認此為投資詐騙手法，立即協助客戶報警處理，並提醒客戶更換身分證件，有效防範後續風險。客戶對安泰銀行成功保護其辛苦賺來的財富表示感謝，並特地透過銀行官網留言表達由衷的讚揚，客戶說「謝謝安泰銀行櫃台人員幫忙解決疑惑並保住我辛苦賺的錢。」

安泰銀行表示，安泰銀行所獲得的每項榮譽，以及每位客戶的真誠讚譽，都是對我們全體同仁堅守「以人為本、守護資產」信念的最大肯定。面對日益複雜的金融詐騙威脅，安泰銀行持續投入資源，強化科技應用與人員培訓，並與警政機關緊密合作，不斷提升風險防範能力。未來安泰銀行將以更專業、更溫暖的服務，持續為客戶築起安全防線，並積極履行企業社會責任，為社會的福祉與金融體系的穩定貢獻力量。