快訊

板橋警分局驚傳男男性騷 30歲醉警兩度環抱值班學弟遭調地

中職／「富邦的兄弟對我都非常好」悍將混血投手發文澄清

聽新聞
0:00 / 0:00

休眠8年戶突轉帳交易1塊錢 這銀行櫃員警覺高成功阻詐

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
安泰銀有效守護客戶資產獲肯定，榮獲中華民國老人福利推動聯盟「第一屆樂齡金安獎：老人保護成功案例徵件」活動，高齡財務安全組第1名。安泰銀行示意圖。記者曾學仁／攝影
安泰銀有效守護客戶資產獲肯定，榮獲中華民國老人福利推動聯盟「第一屆樂齡金安獎：老人保護成功案例徵件」活動，高齡財務安全組第1名。安泰銀行示意圖。記者曾學仁／攝影

安泰銀（2849）有效守護客戶資產獲肯定，榮獲中華民國老人福利推動聯盟「第一屆樂齡金安獎：老人保護成功案例徵件」活動，高齡財務安全組第1名。這也是安泰銀在獲得「2025財訊財富管理大獎」中的「本國銀行最佳財富增值」與「本國銀行最佳創意行銷」獎項，及「桃園市114年3月成功攔阻特殊重大詐騙案件有功人員」感謝狀及榮譽狀等榮譽後，再傳捷報。

安泰銀表示，安泰銀秉持溫暖專業的服務態度，以守護客戶資產價值為己任，對作業任何細節展現謹慎與堅持，具備防洗打詐的高度敏感。不僅對大額可疑交易進行攔阻，對細微的異常交易，安泰銀行更展現細膩的敏銳洞察力。安泰銀行櫃台人員在協助客戶處理金融卡業務時，敏銳察覺該帳戶將近八年未使用，卻在近期出現一筆虛擬貨幣公司匯入1元款項的異常交易紀錄。透過詢問，客戶告知近期曾下載虛擬貨幣應用程式，並已上傳身分證件與銀行帳戶資料進行註冊。

安泰銀行櫃台人員高度警覺且馬上藉由其他同仁的協助，進一步調查了解該交易關係人具有虛擬貨幣公司的背景，並確認此為投資詐騙手法，立即協助客戶報警處理，並提醒客戶更換身分證件，有效防範後續風險。客戶對安泰銀行成功保護其辛苦賺來的財富表示感謝，並特地透過銀行官網留言表達由衷的讚揚，客戶說「謝謝安泰銀行櫃台人員幫忙解決疑惑並保住我辛苦賺的錢。」

安泰銀行表示，安泰銀行所獲得的每項榮譽，以及每位客戶的真誠讚譽，都是對我們全體同仁堅守「以人為本、守護資產」信念的最大肯定。面對日益複雜的金融詐騙威脅，安泰銀行持續投入資源，強化科技應用與人員培訓，並與警政機關緊密合作，不斷提升風險防範能力。未來安泰銀行將以更專業、更溫暖的服務，持續為客戶築起安全防線，並積極履行企業社會責任，為社會的福祉與金融體系的穩定貢獻力量。

詐騙 虛擬貨幣 安泰銀行

延伸閱讀

詐團軍師黑吃黑A巨款 被人丟包醫院急診離奇死亡 北檢今起訴李嫌7人

老翁見兼職廣告「一支手機輕鬆賺」 急赴銀行要轉230萬

嘉市警救女駕駛、阻詐62萬 18警獲好人好事表揚

提高獎勵成效顯著 苗縣114年已阻詐逾1億元

相關新聞

休眠8年戶突轉帳交易1塊錢 這銀行櫃員警覺高成功阻詐

安泰銀（2849）有效守護客戶資產獲肯定，榮獲中華民國老人福利推動聯盟「第一屆樂齡金安獎：老人保護成功案例徵件」活動，高...

家族辦公室好在哪？ 劉宗聖：從單一走向多重資產管理

「家族辦公室（family office）資產管理推動計畫」為金管會亞洲資產管理中心重要政策，投信投顧理事長劉宗聖4日表...

新台幣升5.3分 收29.952元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.952元，升5.3分，成交金額13.29億美元

迎夏季刷卡商機 星展推網購、餐飲與旅遊三大回饋方案

迎戰夏日消費熱潮，星展銀行（台灣）火力全開，於6月一次推出網購、餐飲與旅遊三大信用卡回饋方案，讓卡友從618購物節一路享...

勞動基金前4月大虧1990億 洪申翰：勞退金有保證收益

受美國關稅戰等衝擊，勞動基金今年截至4月慘賠1990億元，引發外界關切勞保、勞退基金。勞動部長洪申翰今受訪表示，目前勞保...

關稅急踩煞車 已開發歐洲股票型基金淨流入居冠

美法院叫停關稅戰，全球股市多數收漲。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年5月22日至5月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。