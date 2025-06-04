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迎夏季刷卡商機 星展推網購、餐飲與旅遊三大回饋方案

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
迎戰夏日消費熱潮，星展銀行火力全開，於6月一次推出網購、餐飲與旅遊三大信用卡回饋方案，讓卡友從618購物節一路享樂到暑假出遊。本報資料照片
迎戰夏日消費熱潮，星展銀行火力全開，於6月一次推出網購、餐飲與旅遊三大信用卡回饋方案，讓卡友從618購物節一路享樂到暑假出遊。本報資料照片

迎戰夏日消費熱潮，星展銀行（台灣）火力全開，於6月一次推出網購、餐飲與旅遊三大信用卡回饋方案，讓卡友從618購物節一路享樂到暑假出遊。結合PChome、momo、Yahoo等電商平台，祭出0%分期與高額回饋；同步再推第二波「摘星計畫」，完成任務最高可獲新台幣9,000刷卡金，還有機會抽中價值40萬元的紐西蘭雙人追星之旅。

看準618購物節龐大商機，星展卡友於即日起至6月30日可享指定電商最高20%回饋。包括PChome分期滿新台幣10,000送2,000 P幣、momo分期滿新台幣40,000回饋4,000 mo幣、Yahoo分期滿新台幣25,000送2,500超贈點。另針對購買機車的消費者，單筆滿新台幣60,000並分12期以上，回饋最高可達5,000點。

飲品消暑也有回饋！即日起至8月31日，綁定星展卡透過街口支付消費，周末於指定飲料店不限金額最高享10%、平日再加碼最高20%，總回饋上看25%。餐飲方面，6月30日前至指定Buffet餐廳最高現折NT$400，8月底前餐廳單筆消費滿千再享12%回饋。

旅遊控也有福！Trip.com與星展合作，每周五星展日享機票、飯店15%折扣，6月27日限量推出大阪與沖繩來回機票只要NT$999。海外刷卡最高享15%回饋，使用eco永續卡再加5%現金積點。此外，易遊網等旅行社分期消費還可拿最高NT$7,000刷卡金。

星展卡友只要在活動期間內完成指定任務，還能參加「摘星計畫」，海內外消費累積滿額就有機會再拿新台幣9,000刷卡金，並抽夢幻雙人追星之旅，讓夏日每筆消費都超有感！

街口支付 消費 暑假 星展銀行 新台幣 刷卡

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