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中華郵政舉辦金融講座 關懷原鄉及善盡社會責任

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為提升原鄉社區對金融保險的正確認知與防詐意識，中華郵政公司攜手台灣金融服務業聯合總會及保險事業發展中心，於4日假苗栗縣獅潭鄉竹木社區活動中心舉辦「114年金融保險知識暨防詐宣導公益講座」，並結合「郵遞幸福 關懷列車」物資捐贈活動，表達對部落學童及居民的祝福與關懷。

中華郵政公司協理簡詠涵表示，面對日新月異的詐騙手法，傳遞正確的金融知識與防詐觀念刻不容緩，且格外重要。中華郵政秉持普惠金融精神，常年透過遍布全臺的郵局據點深入社區與校園，推廣風險管理及識詐教育，近年更積極拓展至原鄉地區，致力縮減城鄉差距，守護全民財產安全與權益。

自113年1月至114年5月止，中華郵政舉辦近80場金融保險暨防詐宣導公益講座，參與民眾總計超過4千名，涵蓋新住民、原住民、高齡長者與青年學子等多元族群。講座中除了教導民眾辨識常見詐騙話術外，也強調保險在個人風險管理中的重要性，幫助大家建立長遠的財務保障觀念。

為傳遞愛與溫暖，中華郵政攜手台灣郵政協會共同舉辦物資捐贈活動，將民生用品及學習用品贈予弱勢家庭及偏鄉學童，期透過跨機構合作，展現以人為本、善盡社會責任的行動力。中華郵政將持續善用全臺營業據點，發揮在地力量，推動社會正向循環，促進金融知識平權與資源均衡，實踐「普惠金融」的服務精神。

保險 中華郵政

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