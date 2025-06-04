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兆豐投信再次加入「台灣人才永續行動聯盟」

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

面對全球ESG浪潮興起，企業對人才社會責任日益重視，兆豐投信秉持「人才是企業最重要資產」的經營理念，宣布再次加入「2025 TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，展現對人才培育與發展的堅定承諾，共同為強化台灣社會整體人才競爭力而努力。

兆豐投信表示，在當前ESG永續發展的關鍵時刻，企業不僅要追求營運績效，更應承擔起培育人才的社會責任，員工作為投信業重要的資產與營運根基，如何落實勞資和諧、創造共存共榮共贏的夥伴關係，已成為企業永續經營的核心議題。

為實踐人才永續發展目標，兆豐投信已建立完善的企業永續執行機制，透過企業永續執行小組定期召開會議，持續探討、檢視並舉辦相關活動，確保人才永續經營策略的有效落實，以照顧員工健康、打造幸福企業為最高宗旨。

在具體行動方案上，兆豐投信承諾將透過四大面向持續推動人才永續發展：首先，積極推動兩性平等、職場尊重及ESG企業文化與系列講堂，建立包容多元的工作環境，確保人才永續經營；其次，透過共識經營、組織溝通及獎勵創新等機制，培養員工共識，共同創造企業願景與發展藍圖。

此外，兆豐投信董事長陳佩君重視員工的身心健康狀況，期待建立友善家庭與友善環境，達到人才永續與家庭永續的雙重目標，同時，公司將持續落實ESG理念、法令遵循及職業安全規範，透過數位學習平台的建置，為員工打造多元自主的成長學習環境。

兆豐投信強調，透過上述具體行動方案的執行，公司將致力達成「多元與包容」、「獎酬與激勵」及「身心與健康」三大人才永續行動目標，持續秉持人才為本的經營理念，在ESG永續發展的道路上與天下學習及500+等聯盟夥伴攜手並進，為台灣社會培育更多優秀人才，共同打造永續發展的美好未來。

董事長 兆豐 ESG

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