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奧丁丁支付獲 CB Insights 選入穩定幣 B2B 支付方案第二名

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

奧丁丁支付（OwlPay）獲選國際調研機構CB Insights《穩定幣市場地圖（Stablecoin Market Map）》，在「企業級與B2B應用解決方案」類別中排名全球第二。奧丁丁為台灣唯一且亞洲少數入選的國際企業，與全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）、美元穩定幣發行商Circle、美國主要國際匯款商速匯金（MoneyGram）等國際企業並列。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，OwlPay採用穩定幣為核心的基礎架構，申請合規交易執照進入國際市場。在迎接穩定幣應用大爆發的時代，奧丁丁可望透過合規優勢擴大在全球金融支付生態圈的影響力。」

這項報告由國際調研機構CB Insights與穩定幣策展機構Stablecon聯合發布的。產業地圖針對全球600家涵蓋穩定幣基礎設施、支付應用、發行商等企業進行分析，根據CB Insights的Mosaic分數選出172間近期獲得資金挹注且展現強勁成長動能的企業，奧丁丁在滿分1,000分中拿下832分，榮登「企業級與B2B應用解決方案」類別排名全球第二。Mosaic分數為CB Insights一套預測企業成長潛力的分析工具，可以高達83%的準確率預測未上市企業的成功機率。

CB Insights指出，穩定幣正快速成為新一代數位金融的核心基礎，預計2025年全球穩定幣相關企業投資總額將突破123億美元，較2024年成長逾十倍，反映出主流金融機構的加速進場、穩定幣應用場景持續擴展，以及全球監管環境日益成熟，跨境支付被視為最具爆發性的穩定幣應用場景之一，美元穩定幣尤其成為更具可及性與成本效益的替代方案。

加密貨幣

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