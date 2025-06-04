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用行動支持全民健康 南山人壽熱血響應世壯運、達成700小時志工服務

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

「2025雙北世界壯年運動會(World Masters Games 2025 Taipei & New Taipei City)」（下稱世壯運）圓滿落幕，這段日子以來，相信每個人的身邊都出現了不少隱藏的國手，不分年紀再次在運動場上奮戰，全民一同見證這場革命性的運動熱潮。

南山人壽致力守護全民健康，本屆世壯運共計出動了13個通訊處、115位業務夥伴擔任各項賽事的志工，合力完成超過700個小時的服務，協助賽事的指引、頒獎、物資搬運等事項，用具體行動支持全民健康，陪伴選手一同展現運動無界、人生無限的精神。

作為保險業領導品牌及推動健康永續議題的先驅，「健康」一直是南山人壽努力推動的核心價值之一。呼應世壯運所宣揚的「終身運動」、「全民運動」理念，這段期間，105歲的標槍金牌薩旺、97歲的游泳好手唐成瑤、88歲的噴射機阿嬤，不分年紀挑戰自我的精神，激勵了全臺灣的民眾，讓大家看見運動如何為人生創造無限可能，也印證了人生不該被年齡數字限制，無論幾歲，仍舊可以挑戰自我，每一位參賽的選手都是活得精采的最佳代表。南山人壽許多業務夥伴也響應此一理念，熱情參與世壯運擔任活動志工，一起活出精采人生。

南山人壽躍強通訊處處經理林在安，本次帶領13位業務夥伴一同參與世壯運盛會。出身體育科班的他分享，世壯運跟他過往所熟悉的競技型運動賽事略有不同，賽場上不僅有專業選手，也有不少選手的身影讓人聯想到日常生活中所熟悉的長輩與親友，每位選手展現出來的精神與活力，都讓人無限敬佩與感動。林在安表示，與通訊處的夥伴們一同在場邊為選手們加油、投入志工支援，深刻體會到「活到老、動到老」的真諦，運動不只是競技，更是生活中的一部分。

另一位擔任本次世壯運志工的南山人壽仁和通訊處區經理程潔則說：「透過親身參與，更能感受到『健康』，就是從日常的每一件事做起。」現年34歲的程潔，號召通訊處的15位年輕夥伴們一起擔任志工，看著世壯運場上花白頭髮的選手們，在一場場的賽事中堅持不懈、努力保持最佳狀態，展現永不放棄的運動魂，讓所有擔任志工的夥伴都獲得滿滿感動；尤其，讓她驚訝的是，不僅場上的選手，就連世壯運場邊的志工，多數是已退休的長輩，讓她深刻體驗到這真是一場不分年紀、不分世代的運動盛會，無論幾歲都可以用心安排多元生活、回饋社會，也很榮幸自己能夠用實際行動，支持南山人壽所持續倡議的健康理念、為人生規劃精彩未來的精神。

運動不但能減輕壓力、改善睡眠，更能讓人在運動中得到成就感、增加自信心。南山人壽期望成為保險業的永續健康領航者，力求保險不止是事後理賠，要應該往前延伸，積極倡議健康生活，鼓勵民眾打破年紀限制，無論幾歲都應該積極管理健康、提早預防疾病發生；同時，也努力把健康意識帶給每一位同仁及業務夥伴，從西元(下同)2023年起連續三年在全臺多處舉辦內外勤專屬的運動賽事，2024年再將運動精神擴大，首度冠名贊助「2024南山人壽臺北城市創意路跑」，吸引逾萬名的內外勤夥伴、保戶、民眾共同響應，倡議民眾從日常生活作起，每天為自己的健康多作些努力，持續累積「健康帳戶」。

運動 志工 南山人壽

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