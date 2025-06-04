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北富銀2025「小富翁理財營」起跑 6月9日起開放網路報名

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

台北富邦銀行2025年「小富翁理財營」將於6月9日上午10:00開放網路報名！為了提升學童的金融防詐意識，去年營隊新增「理財桌遊」課程，廣受家長及學童歡迎，今年延續好評，課程除了有桌遊實作，另外新增當紅金融商品「股票/債券投資」教學，透過更完整的金融學習扎穩基本功，強化防詐與識詐能力。凡國小三至六年級學童(含小二升小三、小六升國一)，且其與父母任一位為北富銀存款戶，即可免費報名營隊，總計37場，額滿為止(報名網址：https://fubonstories.tw/smallrich2025)。

今年「小富翁理財營」特別安排於7月至8月的週五下午，在4小時課程中，前70分鐘由專業講師以循序引導、趣味互動方式，賦予學童「識別貨幣」、「儲蓄與記帳」、「正確消費」、「投資理財」、「防詐與識詐」五大金融力；完成金融力拼圖後，再經過2.5小時的趣味演練，包括：《富足人生》金融桌遊的遊戲卡牌指示、任務解鎖等攻防，以及分行臨櫃「小小行員角色扮演」及自動櫃員機(ATM)交易操作，以模擬情境應用課程所學，累積識詐經驗，加深金融知識的記憶與運用技巧。

理財營課程的編纂，去年首度導入BOPPPS(Bridge-In, Objective, Pre-Assessment, Participatory Learning, Post-Assessment, and Summary)教學結構及前、後測調查，以提升學童的學習成效。實地測試結果顯示，參加完「小富翁理財營」的學員，金融素養分數從平均72分增長至93分，代表營隊寓教於樂的薰陶，讓學童在無壓力環境下有效吸收金融知識，具明顯的學習效果。

北富銀將這套教材廣泛應用在聽語障、偏鄉、弱勢學童的金融教育，去年舉辦7場公益專場，今年，將再擴展至新住民子女，力促兒童理財教育的普及，落實普惠金融。北富銀行政長郭佳綾副總經理表示，新住民容易因語言與文化隔閡，落入金融弱勢困境，或成為詐騙集團目標，因此北富銀與台灣四十分之一移工教育文化協會(簡稱One-Forty)攜手推出一系列「移工普惠金融行動」，也向下紮根，主動與台灣賽珍珠社會福利基金會合作，舉辦新住民專屬的小富翁理財營，期盼借助教育力量提升新住民子女的金融素養與防詐知能。

「小富翁理財營」是北富銀致力金融培力的具體展現，自1998年開辦迄今已邁入第27年，為國內最早結合金融職能、深耕兒童理財教育的營隊，目前已培育超過7,600名小富翁，未來將持續擴大授課對象，發揮影響力，實踐永續發展目標SDGs。每年「小富翁理財營」以豐富的課程內容、活潑的互動型態，吸引家長踴躍報名，為暑假前夕超搶手的營隊活動，今年將於6月9日上午10:00開放網路報名，歡迎有興趣的家長盡早行動，為孩子金融素養養成之路提前卡位。

營隊 北富銀

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