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證券業2024年業績亮眼 統一證員工平均薪資奪冠

中央社／ 台北4日電

台股2024年全年大漲28.4%，創歷史新高。根據台灣證券交易所近期公布2024年上市公司員工平均薪資（年薪）費用，其中上市金融保險業由統一證平均新台幣209.9萬元搶下第1，泛證券為主體的元大金則以202.2萬元、排名金控第1。

2024年台股日均成交值達4124億元、創歷史新高，全體證券商去年經紀業務獲利達961.09億元，年增率高達61.99%；全體證券商2024年合計稅後淨利1016.03億元、年增47.87%，帶動證券商或券商為主體的金控「好薪情」。

根據上市金融保險業平均員工薪資費用排名，統一證以209.9萬元奪冠，年增26.8%，第2為元大金202.2萬元，年增20.1%，第3為中再保189.6萬元，年成長11.3%。

公開資訊觀測站顯示，元大金2024年每股稅後盈餘（EPS）2.77元，為去年14家上市金控中獲利排名第4，僅次於富邦金、國泰金與中信金。

中信金2024年EPS為3.64元，去年平均員工薪資達187.6萬元、年增4.4%，在上市14家金控中排名第2，整體上市金融保險中排名第4。

至於2024年金控獲利王富邦金EPS達10.77元，平均員工薪資僅為134.7萬元；獲利排名第2、EPS 7.29元的國泰金，平均薪資則為131.3萬元。

上市公股行庫部分，兆豐金以175.9萬元拿下第1，同時在14家金控中排名第3、整體上市金融保險中排名第7。

京城銀2024年平均員工薪資費用為99萬元、年減11.4%，也是上市金融保險業中，唯一平均員工薪資費用未達百萬的公司；聯邦銀以103.5萬元、倒數第2，台產則以107.6萬元倒數第3名。

證交所說明，6月30日將再彙總揭露本國上市公司2024年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬關聯性與合理性說明。

薪資 元大金

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