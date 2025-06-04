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新產股價站回半年線 力拼網路投保市占比站上1成

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

新產（2850）今早股價盤中站回半年線，早盤上漲2.5元，股價站上105.5元。

新產目前位於建國北路二段舊大樓，預計明年完成拆遷，同時申請建造許可，新大樓建造完成需約五年。

針對近期台幣升值，新產明確表示，對公司獲利影響有限，因公司資金配置偏向保守穩定，並持續減少海外部位。固定投資商品以國內為主，海外部位逐年減少。公司核保利潤為主要來源，投資與核保比重約為3:7或2:8，視市場狀況調整。

新產目標網路投保市占率能達10%。公司正加強網路投保推廣，並因應員工結構變化持續招募新血。近年有較多年長員工提前退休，現正積極招募年輕員工，員工平均年齡有所調整，以因應未來市場需求。

台幣

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